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12:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Слуцкий: Подберезкин играл с серьезной травмой в матче с «Арсеналом»

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберезкин вышел на матч чемпионата России против тульского «Арсенала» с серьезной травмой, к нему не может быть претензий, заявил главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий.

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«Рубин» в субботу в Туле победил «Арсенал» со счетом 1:0 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Казанцы с 55-й минуты играли вдесятером после удаления Дениса Макарова, получившего вторую желтую карточку. Подберезкин на 48-й минуте получил желтую карточку и был заменен на 75-й.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Подберезкин играл с серьезнейшей травмой. У него отек передней поверхности бедра, он не тренировался последние три дня. Вышел играть на морально-волевых. И то, что он сыграл большую часть матча, когда команда осталась вдесятером, плюс в концовке играл не на своей позиции, а правее… К нему не может быть никаких претензий. Только слова благодарности», — приводятся слова Слуцкого на странице «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте».

ВКонтакте

По его словам, решающими в матче стали гол Зурико Давиташили на 43-й минуте и удаление Макарова.

«Достаточно сложно комментировать такие матчи, когда каждое очко на вес золота и для нас началась борьба за выживание. На первый план выходят эмоции, какой-то эпизод и морально-волевые качества. В матче было два ключевых эпизода: мы забили хороший гол в первом тайме, и удаление Макарова. Это два момента, которые повлияли на ход игры и конечный результат. Рад, что нам удалось отстоять победу и качественно отобороняться. Если мы так будем играть каждый матч, оставаясь вдесятером, то достаточно сложно будет пройти весь чемпионат», — отметил Слуцкий.

«Рубин» (23 очка) поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата. «Арсенал» с 28 баллами располагается на седьмой строчке.

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Арсенал Т
0:1
Первый тайм: 0:1
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 2214.03.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Арсенал, 8831 зритель
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоЛеонид Слуцкий
Голы
Зурико Давиташвили(Иван Игнатьев)43′
Составы команд
36Михаил Левашов
22Юрий Дюпин
6Максим Беляев
2Карл Старфельт
8Гиа Григалава
5Филип Уремович
21Виктор Альварес
33Олег Данченко
11Сергей Ткачев
65′
11Зурико Давиташвили
79′
20Горан Чаушич
90+3′
12Александр Зуев
70Георгий Костадинов
25Денис Макаров
45′55′
48Евгений Луценко
28Оливер Абильдгор
71Александр Денисов
47′60′
7Вячеслав Подберезкин
48′75′
9Кирилл Комбаров
8Дарко Йевтич
10Эванс Кангва
66′
10Игорь Коновалов
86′
15Юрий Ковалев
18Павел Могилевец
22Даниил Лесовой
76′
19Иван Игнатьев
52′73′
29Ламек Банда
87Солтмурад Бакаев
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)6
6Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
5Угловые3
12Фолы22
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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