Слуцкий: Подберезкин играл с серьезной травмой в матче с «Арсеналом»

«Рубин» в субботу в Туле победил «Арсенал» со счетом 1:0 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Казанцы с 55-й минуты играли вдесятером после удаления Дениса Макарова, получившего вторую желтую карточку. Подберезкин на 48-й минуте получил желтую карточку и был заменен на 75-й.
«Подберезкин играл с серьезнейшей травмой. У него отек передней поверхности бедра, он не тренировался последние три дня. Вышел играть на морально-волевых. И то, что он сыграл большую часть матча, когда команда осталась вдесятером, плюс в концовке играл не на своей позиции, а правее… К нему не может быть никаких претензий. Только слова благодарности», — приводятся слова Слуцкого на странице «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, решающими в матче стали гол Зурико Давиташили на 43-й минуте и удаление Макарова.
«Достаточно сложно комментировать такие матчи, когда каждое очко на вес золота и для нас началась борьба за выживание. На первый план выходят эмоции, какой-то эпизод и морально-волевые качества. В матче было два ключевых эпизода: мы забили хороший гол в первом тайме, и удаление Макарова. Это два момента, которые повлияли на ход игры и конечный результат. Рад, что нам удалось отстоять победу и качественно отобороняться. Если мы так будем играть каждый матч, оставаясь вдесятером, то достаточно сложно будет пройти весь чемпионат», — отметил Слуцкий.
«Рубин» (23 очка) поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата. «Арсенал» с 28 баллами располагается на седьмой строчке.