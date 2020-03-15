Слуцкий: Подберезкин играл с серьезной травмой в матче с «Арсеналом»

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«Рубин» в субботу в Туле победил «Арсенал» со счетом 1:0 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Казанцы с 55-й минуты играли вдесятером после удаления Дениса Макарова, получившего вторую желтую карточку. Подберезкин на 48-й минуте получил желтую карточку и был заменен на 75-й.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c149d47b8078cf3f1d3e" data-vnd="c149d47b8078cf3f1d3e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c149d47b8078cf3f1d3e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Подберезкин играл с серьезнейшей травмой. У него отек передней поверхности бедра, он не тренировался последние три дня. Вышел играть на морально-волевых. И то, что он сыграл большую часть матча, когда команда осталась вдесятером, плюс в концовке играл не на своей позиции, а правее… К нему не может быть никаких претензий. Только слова благодарности», — приводятся слова Слуцкого на странице «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте».

ВКонтакте

По его словам, решающими в матче стали гол Зурико Давиташили на 43-й минуте и удаление Макарова.

«Достаточно сложно комментировать такие матчи, когда каждое очко на вес золота и для нас началась борьба за выживание. На первый план выходят эмоции, какой-то эпизод и морально-волевые качества. В матче было два ключевых эпизода: мы забили хороший гол в первом тайме, и удаление Макарова. Это два момента, которые повлияли на ход игры и конечный результат. Рад, что нам удалось отстоять победу и качественно отобороняться. Если мы так будем играть каждый матч, оставаясь вдесятером, то достаточно сложно будет пройти весь чемпионат», — отметил Слуцкий.