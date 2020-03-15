Президент «Урала» считает, что футболисты «Зенита» катком прошлись по его команде
МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты екатеринбургского «Урала» попали под каток петербургского «Зенита» в матче 22-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты екатеринбургского «Урала» попали под каток петербургского «Зенита» в матче 22-го тура Тинькофф — Российской
В субботу «Зенит» разгромил «Урал» на своем поле со счетом 7:1. 18 марта екатеринбуржцы должны сыграть в четвертьфинале Олимп — Кубка России против ярославского «Шинника». Изначально матч должен был пройти 4 марта, но он не состоялся
«Особо тут ничего не скажешь, мы попали под каток “Зенита”, — сказал Иванов. — Команда провалилась, не сыграла, как нужно, не справилась с задачами. Хотели проверить некоторые наработки перед кубковым матчем, дали некоторым лидерам отдохнуть. Что получилось, то получилось».
«Мы также сейчас ждем решения, есть угроза, что вообще закроют чемпионат России 17 марта, непонятно на сколько, но могут закрыть. Как скажут врачи, руководство лиги, так и будет. Я не могу сказать, не знаю, если закрывают, то люди знают, на что идут», — заключил Иванов.
После 22 матчей «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.
|Сергей Семак
|Дмитрий Парфенов
|Сердар Азмун(Магомед Оздоев)
|9′
|Андрей Панюков
|65′
|Артем Дзюба(Ярослав Ракицкий, Себастьян Дриусси)
|12′
|Сердар Азмун
|15′
|Филипе Силва Малком(Дуглас Сантос)
|27′
|Сердар Азмун(Филипе Силва Малком, Магомед Оздоев)
|61′
|Себастьян Дриусси(Сердар Азмун, Артем Дзюба)
|69′
|Артем Дзюба
|72′
|99
|Андрей Лунев
|31
|Ярослав Годзюр
|15
|Вячеслав Караваев
|15
|Денис Кулаков
|3
|Дуглас Сантос
|95
|Игорь Калинин
62′
|6
|Бранислав Иванович
|4
|Артем Мамин
|11
|Себастьян Дриусси
|10
|Эрик Бикфалви
|22
|Артем Дзюба
|44
|Андрей Егорычев
|7
|Сердар Азмун
|20
|Андрей Панюков
|8
|Филипе Силва Малком
|6
|Рафал Аугустыняк
|44
|Ярослав Ракицкий
80′
|5
|Мацей Вилюш
46′
|14
|Далер Кузяев
|19
|Денис Поляков
|18
|Юрий Жирков
46′
|17
|Николай Димитров
67′
|38
|Леон Мусаев
75′
|69
|Артем Шаболин
|27
|Магомед Оздоев
73′
|11
|Дмитрий Ефремов
54′
|92
|Даниил Шамкин
|79
|Артем Юсупов
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Голевые моменты
|1
|28
|Удары (всего)
|13
|19
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Ассистент ВАР
|Илья Елеференко(Россия, Москва)