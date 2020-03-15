Президент «Урала» считает, что футболисты «Зенита» катком прошлись по его команде

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Зенит» разгромил «Урал» на своем поле со счетом 7:1. 18 марта екатеринбуржцы должны сыграть в четвертьфинале Олимп — Кубка России против ярославского «Шинника». Изначально матч должен был пройти 4 марта, но он не состоялся из-за плохого состояния поля на стадионе в Ярославле.

«Особо тут ничего не скажешь, мы попали под каток “Зенита”, — сказал Иванов. — Команда провалилась, не сыграла, как нужно, не справилась с задачами. Хотели проверить некоторые наработки перед кубковым матчем, дали некоторым лидерам отдохнуть. Что получилось, то получилось».

Из-за коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил запланированные на следующей неделе матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. 17 марта союз проведет встречу с представителями 55 европейских футбольных ассоциаций, которые являются членами УЕФА, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом. Встреча пройдет в формате видеоконференции. В тот же день РПЛ примет порядок проведения матчей первенства страны.

«Мы также сейчас ждем решения, есть угроза, что вообще закроют чемпионат России 17 марта, непонятно на сколько, но могут закрыть. Как скажут врачи, руководство лиги, так и будет. Я не могу сказать, не знаю, если закрывают, то люди знают, на что идут», — заключил Иванов.