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13:36 (мск), источник: ТАСС

Президент «Урала» считает, что футболисты «Зенита» катком прошлись по его команде

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты екатеринбургского «Урала» попали под каток петербургского «Зенита» в матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Зенит» разгромил «Урал» на своем поле со счетом 7:1. 18 марта екатеринбуржцы должны сыграть в четвертьфинале Олимп — Кубка России против ярославского «Шинника». Изначально матч должен был пройти 4 марта, но он не состоялся из-за плохого состояния поля на стадионе в Ярославле.

«Особо тут ничего не скажешь, мы попали под каток “Зенита”, — сказал Иванов. — Команда провалилась, не сыграла, как нужно, не справилась с задачами. Хотели проверить некоторые наработки перед кубковым матчем, дали некоторым лидерам отдохнуть. Что получилось, то получилось».

Из-за коронавируса Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил запланированные на следующей неделе матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. 17 марта союз проведет встречу с представителями 55 европейских футбольных ассоциаций, которые являются членами УЕФА, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом. Встреча пройдет в формате видеоконференции. В тот же день РПЛ примет порядок проведения матчей первенства страны.

«Мы также сейчас ждем решения, есть угроза, что вообще закроют чемпионат России 17 марта, непонятно на сколько, но могут закрыть. Как скажут врачи, руководство лиги, так и будет. Я не могу сказать, не знаю, если закрывают, то люди знают, на что идут», — заключил Иванов.

После 22 матчей «Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Зенит
7:1
Первый тайм: 4:0
Урал
Футбол, Премьер-лига, Тур 2214.03.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 33677 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакДмитрий Парфенов
Голы
Сердар Азмун(Магомед Оздоев)9′
Андрей Панюков65′
Артем Дзюба(Ярослав Ракицкий, Себастьян Дриусси)12′
Сердар Азмун15′
Филипе Силва Малком(Дуглас Сантос)27′
Сердар Азмун(Филипе Силва Малком, Магомед Оздоев)61′
Себастьян Дриусси(Сердар Азмун, Артем Дзюба)69′
Артем Дзюба72′
Составы команд
99Андрей Лунев
31Ярослав Годзюр
15Вячеслав Караваев
15Денис Кулаков
3Дуглас Сантос
95Игорь Калинин
62′
6Бранислав Иванович
4Артем Мамин
11Себастьян Дриусси
10Эрик Бикфалви
22Артем Дзюба
44Андрей Егорычев
7Сердар Азмун
20Андрей Панюков
8Филипе Силва Малком
6Рафал Аугустыняк
44Ярослав Ракицкий
80′
5Мацей Вилюш
46′
14Далер Кузяев
19Денис Поляков
18Юрий Жирков
46′
17Николай Димитров
67′
38Леон Мусаев
75′
69Артем Шаболин
27Магомед Оздоев
73′
11Дмитрий Ефремов
54′
92Даниил Шамкин
79Артем Юсупов
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
13Голевые моменты1
28Удары (всего)13
19Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
8Угловые5
11Фолы13
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Ассистент ВАРИлья Елеференко(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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