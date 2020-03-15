Аутсайдер РПЛ обыграл претендента на чемпионство при пустых трибунах
«Сочи» дома победил «Краснодар» в рамках 22-го тура Российской
«Сочи» дома победил «Краснодар» в рамках 22-го тура Российской
Первый гол в матче на 47-й минуте забил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Команда одержала третью победу в РПЛ. Уже в концовке матча преимущество сочинцев удвоил Андрей Мостовой. Встреча проходила при пустых трибунах в связи с угрозой распространения коронавируса.
Победа позволила «Сочи», который был аутсайдером лиги, подняться с 15-го на 11-е место в турнирной таблице. «Краснодар» остается на второй строчке. Клуб является одним из претендентов на чемпионство: клуб идет на втором месте и преследует
В следующем туре «Сочи» предстоит игра с «Ростовом», занимающим третье место после 21 игры.
|Владимир Федотов
|Мурад Мусаев
|Кристиан Нобоа
|47′
|Андрей Мостовой(Тимофей Маргасов)
|90+3′
|35
|Сослан Джанаев
|39
|Матвей Сафонов
|15
|Ибрагим Цаллагов
90′
|4
|Александр Мартынович
|27
|Кирилл Заика
|6
|Кристиан Рамирес
|32
|Миха Мевля
|98
|Сергей Петров
|34
|Тимофей Маргасов
|10
|Вандерсон Масиэл
|45
|Иван Миладинович
|31
|Кайю
|17
|Андрей Мостовой
|9
|Арикленес да Силва Ари
|16
|Кристиан Нобоа
64′
|33
|Маркус Берг
|25
|Иван Новосельцев
90′
|8
|Юрий Газинский
61′
|26
|Никита Калугин
|47
|Даниил Уткин
|9
|Антон Заболотный
73′
|14
|Кристоффер Олссон
85′
|18
|Никита Бурмистров
|2
|Егор Сорокин
|91
|Александр Кокорин
90′
|99
|Мануэл Фернандеш
65′
|87
|Александр Карапетян
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
90′
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Наиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
|ВАР
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Николай Еремин(Россия, Москва)