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16:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Аутсайдер РПЛ обыграл претендента на чемпионство при пустых трибунах

«Сочи» дома победил «Краснодар» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Первый гол в матче на 47-й минуте забил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Команда одержала третью победу в РПЛ. Уже в концовке матча преимущество сочинцев удвоил Андрей Мостовой. Встреча проходила при пустых трибунах в связи с угрозой распространения коронавируса.

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Победа позволила «Сочи», который был аутсайдером лиги, подняться с 15-го на 11-е место в турнирной таблице. «Краснодар» остается на второй строчке. Клуб является одним из претендентов на чемпионство: клуб идет на втором месте и преследует санкт-петербургский «Зенит». Из-за неудачи в «Сочи» отрыв от первого места у «Краснодара» вырос до девяти очков.

В следующем туре «Сочи» предстоит игра с «Ростовом», занимающим третье место после 21 игры.

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Сочи
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Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 2215.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Фишт
Главные тренеры
Владимир ФедотовМурад Мусаев
Голы
Кристиан Нобоа47′
Андрей Мостовой(Тимофей Маргасов)90+3′
Составы команд
35Сослан Джанаев
39Матвей Сафонов
15Ибрагим Цаллагов
90′
4Александр Мартынович
27Кирилл Заика
6Кристиан Рамирес
32Миха Мевля
98Сергей Петров
34Тимофей Маргасов
10Вандерсон Масиэл
45Иван Миладинович
31Кайю
17Андрей Мостовой
9Арикленес да Силва Ари
16Кристиан Нобоа
64′
33Маркус Берг
25Иван Новосельцев
90′
8Юрий Газинский
61′
26Никита Калугин
47Даниил Уткин
9Антон Заболотный
73′
14Кристоффер Олссон
85′
18Никита Бурмистров
2Егор Сорокин
91Александр Кокорин
90′
99Мануэл Фернандеш
65′
87Александр Карапетян
93Магомед-Шапи Сулейманов
90′
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)7
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые3
18Фолы7
1Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Боковой судьяНаиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
ВАРКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРНиколай Еремин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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