Аутсайдер РПЛ обыграл претендента на чемпионство при пустых трибунах

Первый гол в матче на 47-й минуте забил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Команда одержала третью победу в РПЛ. Уже в концовке матча преимущество сочинцев удвоил Андрей Мостовой. Встреча проходила при пустых трибунах в связи с угрозой распространения коронавируса.

Победа позволила «Сочи», который был аутсайдером лиги, подняться с 15-го на 11-е место в турнирной таблице. «Краснодар» остается на второй строчке. Клуб является одним из претендентов на чемпионство: клуб идет на втором месте и преследует санкт-петербургский «Зенит». Из-за неудачи в «Сочи» отрыв от первого места у «Краснодара» вырос до девяти очков.