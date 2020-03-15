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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Слуцкий вновь «сцепился» с Дзюбой и пошутил над его английским

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий и нападающий «Зенита» Артем Дзюба обменялись штуками в адрес друг друга.

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Дзюба и Слуцкий ранее уже обменивались колкостями. В феврале форвард заметил сходство тренера с героем мультфильма «Тайна третьей планеты», а Слуцкий в ответ сравнил его с бревном.

«Дзюба отлично подтянул уровень английского», — написал Слуцкий под видео с похожим на Дзюбу бойцом в своем аккаунте в Instagram.

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Нападающий не остался в стороне и пошутил над недавней победой «Рубина» над тульским «Арсеналом».

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Победа над «Арсеналом» стала для казанского клуба первой под руководством нового тренера. Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года.

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