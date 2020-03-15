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17:12 (мск), источник: Sport24

Кокорин призвал приостановить РПЛ в связи с коронавирусом

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин после победы над «Краснодаром» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ призвал руководство лиги приостановить чемпионат в связи с пандемией коронавируса.

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«Отсутствие болельщиков? Такие игры без болельщиков… Мы играли с одним из лидеров чемпионата. На мой взгляд, в чемпионате надо сделать паузу. Во всем мире такая практика. Смысл нам отличаться? Надо сделать паузу, а потом вернуться и доиграть при полных трибунах», — сказал Кокорин в эфире официального канала РПЛ на ютубе.

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Сочи
2:0
Первый тайм: 0:0
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Футбол, Премьер-лига, Тур 2215.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Фишт
Главные тренеры
Владимир ФедотовМурад Мусаев
Голы
Кристиан Нобоа47′
Андрей Мостовой(Тимофей Маргасов)90+3′
Составы команд
35Сослан Джанаев
39Матвей Сафонов
15Ибрагим Цаллагов
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9Антон Заболотный
73′
14Кристоффер Олссон
85′
18Никита Бурмистров
2Егор Сорокин
91Александр Кокорин
90′
99Мануэл Фернандеш
65′
87Александр Карапетян
93Магомед-Шапи Сулейманов
90′
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)7
8Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые3
18Фолы7
1Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Боковой судьяНаиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
ВАРКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРНиколай Еремин(Россия, Москва)
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