Кокорин призвал приостановить РПЛ в связи с коронавирусом

«Отсутствие болельщиков? Такие игры без болельщиков… Мы играли с одним из лидеров чемпионата. На мой взгляд, в чемпионате надо сделать паузу. Во всем мире такая практика. Смысл нам отличаться? Надо сделать паузу, а потом вернуться и доиграть при полных трибунах», — сказал Кокорин в эфире официального канала РПЛ на ютубе.