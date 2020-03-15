«Сочи» отвозил «Краснодар» на пустом «Фиште». Нобоа забил парашютом с рикошетом, Кокорин — машина
До «Зенита» снова +9.
До «Зенита» снова +9.
«Краснодар» в 2020 году не пропускал, несмотря на большие проблемы с составом. До «Зенита» оставалось всего 6 очков — казалось, интрига в РПЛ вернулась. А в Сочи краснодарцы приехали уже с несколькими игроками основы: в центр обороны в паре с опорником Кайо вернулся капитан Мартынович, а в среднюю линию камбэкнулся Газинский.
«Сочи», который вынес на прошлой неделе и «Урал», и «Оренбург», победный состав не меняет.
И к атаке
Сразу после перерыва «Сочи» снова бросился вперед и сразу открыл счет. Но сделал это не Кокорин, а Нобоа — пробил в ногу Газинскому
Во втором тайме у «Краснодара» получались атаки, но тут уже тащил Джанаев. У судьи Иванова один раз был повод назначить пенальти: Берг технично развернул двух соперников на линии штрафной и чуть не вышел один на один, но Мевля слишком явно заваливал его руками. Швед
На последние 10 минут «Краснодар» даже выпустил в атаку центрального защитника Егора Сорокина, чтобы организовать навал и хоть
Второй гол снова сделал Кокорин, вывалившись один на один с вратарем. Сафонов нападающего сбил, но мяч отскочил к Маргасову, который прострелил на пустые ворота Мостовому. Андрей не подвел — забил в третьей игре подряд.
«Сочи» прервал 11-матчевую беспроигрышную серию «Краснодара» и громко влетел на 11-е место, покинув зону стыков. Следующий матч команды Федотова — против «Ростова», но, кажется, он
А Кокорин — точно главный нападающий РПЛ прямо сейчас. Если Саша продолжит играть так, то летом вернется не в «Зенит», а в Европу. И точно должен ехать на Евро. Вопрос в том — когда он
|Владимир Федотов
|Мурад Мусаев
|Кристиан Нобоа
|47′
|Андрей Мостовой(Тимофей Маргасов)
|90+3′
|35
|Сослан Джанаев
|39
|Матвей Сафонов
|15
|Ибрагим Цаллагов
90′
|4
|Александр Мартынович
|27
|Кирилл Заика
|6
|Кристиан Рамирес
|32
|Миха Мевля
|98
|Сергей Петров
|34
|Тимофей Маргасов
|10
|Вандерсон Масиэл
|45
|Иван Миладинович
|31
|Кайю
|17
|Андрей Мостовой
|9
|Арикленес да Силва Ари
|16
|Кристиан Нобоа
64′
|33
|Маркус Берг
|25
|Иван Новосельцев
90′
|8
|Юрий Газинский
61′
|26
|Никита Калугин
|47
|Даниил Уткин
|9
|Антон Заболотный
73′
|14
|Кристоффер Олссон
85′
|18
|Никита Бурмистров
|2
|Егор Сорокин
|91
|Александр Кокорин
90′
|99
|Мануэл Фернандеш
65′
|87
|Александр Карапетян
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
90′
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Наиль Сейфетдинов(Россия, Казань)
|ВАР
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Николай Еремин(Россия, Москва)