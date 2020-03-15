«Сочи» отвозил «Краснодар» на пустом «Фиште». Нобоа забил парашютом с рикошетом, Кокорин — машина

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» в 2020 году не пропускал, несмотря на большие проблемы с составом. До «Зенита» оставалось всего 6 очков — казалось, интрига в РПЛ вернулась. А в Сочи краснодарцы приехали уже с несколькими игроками основы: в центр обороны в паре с опорником Кайо вернулся капитан Мартынович, а в среднюю линию камбэкнулся Газинский.

«Сочи», который вынес на прошлой неделе и «Урал», и «Оренбург», победный состав не меняет.

И к атаке Кокорин-Мостовой-Заболотный «Краснодар» оказался не готов. Сочинцы задавили соперника прессингом, а сам Саша просто уничтожал: в самом начале матча попал в штангу, потом несколько раз заставлял Сафонова летать по углам. Ни Мартынович, ни Кайо за форвардом не успевали.

Сразу после перерыва «Сочи» снова бросился вперед и сразу открыл счет. Но сделал это не Кокорин, а Нобоа — пробил в ногу Газинскому из-за штрафной, мяч отрекошетил и залетел за шиворот потерявшему позицию Сафонова.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13094371" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме у «Краснодара» получались атаки, но тут уже тащил Джанаев. У судьи Иванова один раз был повод назначить пенальти: Берг технично развернул двух соперников на линии штрафной и чуть не вышел один на один, но Мевля слишком явно заваливал его руками. Швед все-таки пробил, и во многом поэтому реф промолчал — хотя основания назначить 11 метров могли быть.

На последние 10 минут «Краснодар» даже выпустил в атаку центрального защитника Егора Сорокина, чтобы организовать навал и хоть как-нибудь забить. Но даже это не помогло, а быстрый «Сочи» только больше контратаковал.

Второй гол снова сделал Кокорин, вывалившись один на один с вратарем. Сафонов нападающего сбил, но мяч отскочил к Маргасову, который прострелил на пустые ворота Мостовому. Андрей не подвел — забил в третьей игре подряд.

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13094396" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сочи» прервал 11-матчевую беспроигрышную серию «Краснодара» и громко влетел на 11-е место, покинув зону стыков. Следующий матч команды Федотова — против «Ростова», но, кажется, он все-таки не состоится. Для «Сочи» перерыв из-за коронавируса будет максимально невовремя, потому что весной по игре они выглядят одними из лучших в лиге.