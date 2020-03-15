Тренер «Сочи»: С такой командой, как «Краснодар», нельзя расслабляться

«Хорошо начали матч, имели острые моменты, но не реализовали их. С такой классной командой, как “Краснодар”, нельзя расслабляться. У соперника тоже были моменты, но мы справились и выполнили план на игру. Использовали слабые стороны (соперника), наш план работал, и мы забили гол. Хотя могли отличиться и раньше. Но не использовали более острые и опасные моменты», — сказал журналистам Федотов.