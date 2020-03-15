Тренер «Сочи»: С такой командой, как «Краснодар», нельзя расслабляться

Игра 22-го тура РПЛ, которая состоялась на сочинском стадионе «Фишт» в воскресенье, завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
«Хорошо начали матч, имели острые моменты, но не реализовали их. С такой классной командой, как “Краснодар”, нельзя расслабляться. У соперника тоже были моменты, но мы справились и выполнили план на игру. Использовали слабые стороны (соперника), наш план работал, и мы забили гол. Хотя могли отличиться и раньше. Но не использовали более острые и опасные моменты», — сказал журналистам Федотов.
«После забитого мяча мы продолжали использовать свободные зоны соперника. “Краснодар” большими силами пошел вперед. Несколько раз нас выручил вратарь. Я бы отдал должное своим ребятам, они показали хороший футбол на тяжелом поле. Кстати, после игры мы вышли на газон. И на нем сложно было стоять. А ребята трудились и показали хороший уровень», — резюмировал тренер.