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17:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Сочи»: С такой командой, как «Краснодар», нельзя расслабляться

СОЧИ, 15 мар — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Футбольный клуб «Краснодар» — серьезный соперник, с которым нельзя играть расслабленно, сказал после матча команд главный тренер «Сочи» Владимир Федотов.

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Источник: РИА "Новости"

Игра 22-го тура РПЛ, которая состоялась на сочинском стадионе «Фишт» в воскресенье, завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

«Хорошо начали матч, имели острые моменты, но не реализовали их. С такой классной командой, как “Краснодар”, нельзя расслабляться. У соперника тоже были моменты, но мы справились и выполнили план на игру. Использовали слабые стороны (соперника), наш план работал, и мы забили гол. Хотя могли отличиться и раньше. Но не использовали более острые и опасные моменты», — сказал журналистам Федотов.

«После забитого мяча мы продолжали использовать свободные зоны соперника. “Краснодар” большими силами пошел вперед. Несколько раз нас выручил вратарь. Я бы отдал должное своим ребятам, они показали хороший футбол на тяжелом поле. Кстати, после игры мы вышли на газон. И на нем сложно было стоять. А ребята трудились и показали хороший уровень», — резюмировал тренер.

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