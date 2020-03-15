ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» и продлил серию без побед до пяти матчей в РПЛ
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской
Лучшим игроком встречи признан голкипер гостей Александр Беленов. Число участников матча было ограничено пятью тысячами в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о запрете массовых мероприятий
У ЦСКА встречу пропустил хавбек Ильзат Ахметов
Армейцы не могут победить в национальном первенстве на протяжении пяти встреч кряду (три ничьи, два поражения), последний раз подопечные Виктора Гончаренко выигрывали в чемпионате 24 ноября в домашнем матче против самарских «Крыльев Советов» (1:0). «Уфа» второй матч подряд свела к нулевой ничьей, в прошлом туре подопечные Вадима Евсеева на выезде встречались с лидером чемпионата петербургским «Зенитом». Также эта ничья стала третьей кряду для клубов в очных матчах в рамках чемпионата России, уфимский клуб ни разу в своей истории не обыгрывал армейцев (шесть ничьих, восемь поражений). Команда сыграла девятую ничью в чемпионате, шесть из которых были нулевыми (все — в гостях), по обоим показателям уфимцы лидируют.
В следующем матче у ЦСКА запланирована домашняя встреча против «Зенита», у «Уфы» — домашняя игра с «Тамбовом». Обе встречи намечены на 22 марта.
|Виктор Гончаренко
|Вадим Евсеев
|35
|Игорь Акинфеев
|31
|Александр Беленов
|2
|Мариу Фернандес
|33
|Александр Сухов
|42
|Георгий Щенников
|77
|Азер Алиев
|5
|Виктор Васин
|15
|Александр Пуцко
|23
|Хердур Магнуссон
|27
|Йонуц Неделчару
70′
|78
|Игорь Дивеев
38′
|55
|Джемал Табидзе
|8
|Никола Влашич
|8
|Кэтэлин Карп
15′
|17
|Арнор Сигурдссон
|74
|Даниил Фомин
|10
|Алан Дзагоев
|6
|Остон Урунов
|25
|Кристиян Бистрович
80′
|57
|Вячеслав Кротов
30′71′
|29
|Яка Бийол
|22
|Артем Голубев
|9
|Федор Чалов
56′
|11
|Ловро Бизяк
80′
|99
|Илья Шкурин
|32
|Андрес Вомбергар
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|18
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|1
|2
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|2
|9
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Александр Богданов(Россия, Верея)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)