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19:18 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» и продлил серию без побед до пяти матчей в РПЛ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «ВЭБ-Арена».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Лучшим игроком встречи признан голкипер гостей Александр Беленов. Число участников матча было ограничено пятью тысячами в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина о запрете массовых мероприятий из-за коронавируса. Встречу сумели посетить владельцы абонементов столичного клуба и несколько десятков фанатов гостевой команды.

У ЦСКА встречу пропустил хавбек Ильзат Ахметов из-за удаления в гостевом матче прошлого тура против «Ростова» (2:3), защитник Вадим Карпов остался в запасе (красная карточка, которую футболист получил в прошлом туре, была отменена). Полузащитник армейцев Алан Дзагоев впервые с 7 октября 2018 года провел полный матч, до этого он сыграл все 90 минут в домашней встрече чемпионата против московского «Локомотива» (0:1).

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Армейцы не могут победить в национальном первенстве на протяжении пяти встреч кряду (три ничьи, два поражения), последний раз подопечные Виктора Гончаренко выигрывали в чемпионате 24 ноября в домашнем матче против самарских «Крыльев Советов» (1:0). «Уфа» второй матч подряд свела к нулевой ничьей, в прошлом туре подопечные Вадима Евсеева на выезде встречались с лидером чемпионата петербургским «Зенитом». Также эта ничья стала третьей кряду для клубов в очных матчах в рамках чемпионата России, уфимский клуб ни разу в своей истории не обыгрывал армейцев (шесть ничьих, восемь поражений). Команда сыграла девятую ничью в чемпионате, шесть из которых были нулевыми (все — в гостях), по обоим показателям уфимцы лидируют.

ЦСКА идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 22 матчах. «Уфа» с 27 очками в 22 турах занимает девятую строчку.

В следующем матче у ЦСКА запланирована домашняя встреча против «Зенита», у «Уфы» — домашняя игра с «Тамбовом». Обе встречи намечены на 22 марта.

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29 февраля© Ньюстюб
ЦСКА
0:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 2215.03.2020, 16:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоВадим Евсеев
Составы команд
35Игорь Акинфеев
31Александр Беленов
2Мариу Фернандес
33Александр Сухов
42Георгий Щенников
77Азер Алиев
5Виктор Васин
15Александр Пуцко
23Хердур Магнуссон
27Йонуц Неделчару
70′
78Игорь Дивеев
38′
55Джемал Табидзе
8Никола Влашич
8Кэтэлин Карп
15′
17Арнор Сигурдссон
74Даниил Фомин
10Алан Дзагоев
6Остон Урунов
25Кристиян Бистрович
80′
57Вячеслав Кротов
30′71′
29Яка Бийол
22Артем Голубев
9Федор Чалов
56′
11Ловро Бизяк
80′
99Илья Шкурин
32Андрес Вомбергар
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты1
18Удары (всего)5
6Удары в створ1
2Штанги, перекладины0
8Угловые2
9Фолы8
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяАлександр Богданов(Россия, Верея)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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