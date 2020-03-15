ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» и продлил серию без побед до пяти матчей в РПЛ

У ЦСКА встречу пропустил хавбек Ильзат Ахметов из-за удаления в гостевом матче прошлого тура против «Ростова» (2:3), защитник Вадим Карпов остался в запасе (красная карточка, которую футболист получил в прошлом туре, была отменена). Полузащитник армейцев Алан Дзагоев впервые с 7 октября 2018 года провел полный матч, до этого он сыграл все 90 минут в домашней встрече чемпионата против московского «Локомотива» (0:1).

Армейцы не могут победить в национальном первенстве на протяжении пяти встреч кряду (три ничьи, два поражения), последний раз подопечные Виктора Гончаренко выигрывали в чемпионате 24 ноября в домашнем матче против самарских «Крыльев Советов» (1:0). «Уфа» второй матч подряд свела к нулевой ничьей, в прошлом туре подопечные Вадима Евсеева на выезде встречались с лидером чемпионата петербургским «Зенитом». Также эта ничья стала третьей кряду для клубов в очных матчах в рамках чемпионата России, уфимский клуб ни разу в своей истории не обыгрывал армейцев (шесть ничьих, восемь поражений). Команда сыграла девятую ничью в чемпионате, шесть из которых были нулевыми (все — в гостях), по обоим показателям уфимцы лидируют.