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19:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Оренбургом»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:1. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

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На видео показано прибытие команды и болельщиков на стадион, самые интересные моменты матча, а также эмоции футболистов, тренеров и фанатов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Оренбург» (23) — на 12-м месте.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с тульским «Арсеналом», а «Оренбург» в гостевом матче сыграет с московским «Локомотивом». Оба матча состоятся 21 марта.

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Оренбург
1:3
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 2214.03.2020, 14:00 (МСК UTC+3)Газовик, 4935 зрителей
Главные тренеры
Константин ЕмельяновДоменико Тедеско
Голы
Джоэль Фамейе(Урош Радакович)17′
Эсекиэль Понсе(Александр Соболев, Павел Маслов)45′
Джордан Ларссон(Самюэль Жиго)71′
Резиуан Мирзов(Джордан Ларссон)90+4′
Составы команд
38Андрей Климович
98Александр Максименко
12Андрей Малых
2Самюэль Жиго
15Георгий Зотов
14Георгий Джикия
4Урош Радакович
39Павел Маслов
30′
5Тимур Аюпов
6Айртон
90+3′
13Сергей Терехов
45+3′
23Джордан Ларссон
20Джоэль Фамейе
33Алекс Крал
8Даниэл Мишкич
55′
77Александр Соболев
23Исламбек Куат
92Николай Рассказов
59′
10Рикарду Алвеш
75′
38Андрей Ещенко
22Федор Черных
10Зелимхан Бакаев
73′
9Джордже Деспотович
78′
9Резиуан Мирзов
14Мамаду Силла
19Эсекиэль Понсе
73′
25Лоренсо Мельгарехо
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
7Голевые моменты4
16Удары (всего)14
6Удары в створ7
1Штанги, перекладины0
8Угловые7
16Фолы8
4Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
ВАРВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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