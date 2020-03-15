«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Оренбургом»

На видео показано прибытие команды и болельщиков на стадион, самые интересные моменты матча, а также эмоции футболистов, тренеров и фанатов.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с тульским «Арсеналом», а «Оренбург» в гостевом матче сыграет с московским «Локомотивом». Оба матча состоятся 21 марта.