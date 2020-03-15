«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Оренбургом»
В матче 22-го тура Российской
В матче 22-го тура Российской
На видео показано прибытие команды и болельщиков на стадион, самые интересные моменты матча, а также эмоции футболистов, тренеров и фанатов.
«Спартак», набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Оренбург» (23) — на 12-м месте.
В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с тульским «Арсеналом», а «Оренбург» в гостевом матче сыграет с московским «Локомотивом». Оба матча состоятся 21 марта.
|Константин Емельянов
|Доменико Тедеско
|Джоэль Фамейе(Урош Радакович)
|17′
|Эсекиэль Понсе(Александр Соболев, Павел Маслов)
|45′
|Джордан Ларссон(Самюэль Жиго)
|71′
|Резиуан Мирзов(Джордан Ларссон)
|90+4′
|38
|Андрей Климович
|98
|Александр Максименко
|12
|Андрей Малых
|2
|Самюэль Жиго
|15
|Георгий Зотов
|14
|Георгий Джикия
|4
|Урош Радакович
|39
|Павел Маслов
30′
|5
|Тимур Аюпов
|6
|Айртон
90+3′
|13
|Сергей Терехов
45+3′
|23
|Джордан Ларссон
|20
|Джоэль Фамейе
|33
|Алекс Крал
|8
|Даниэл Мишкич
55′
|77
|Александр Соболев
|23
|Исламбек Куат
|92
|Николай Рассказов
59′
|10
|Рикарду Алвеш
75′
|38
|Андрей Ещенко
|22
|Федор Черных
|10
|Зелимхан Бакаев
73′
|9
|Джордже Деспотович
78′
|9
|Резиуан Мирзов
|14
|Мамаду Силла
|19
|Эсекиэль Понсе
73′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|4
|16
|Удары (всего)
|14
|6
|Удары в створ
|7
|1
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|7
|16
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)