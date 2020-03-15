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19:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат России по футболу приостановят. Что будет дальше

Рассказываем о путях выхода из ситуации.

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Источник: Спорт-Экспресс

Как стало известно «СЭ», во вторник, 17 марта, после видеооконференции УЕФА с участием руководителей национальных федераций, ассоциаций лиг и клубов РПЛ на общем собрании, скорее всего, примет решение о приостановке чемпионата России. Не исключено, что-то же самое произойдет и с турнирами ФНЛ и ПФЛ (соревнования во втором дивизионе возобновились 13 марта в группе «Юг», а остальные зоны пока на паузе).

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Решение во многом зависит от позиции УЕФА по поводу переноса Евро-2020. Если его сдвинут по срокам (например, на лето 2021 года), то у Европейского футбольного союза появится возможность доиграть еврокубки сезона-2019/20, а у национальных лиг — внутренние соревнования.

В УЕФА уже подсчитали, в какие финансовые потери выльется перенос чемпионата Европы, и сколько будет стоить отмена оставшихся стадий Лиги чемпионов и первенств топ-5 стран — Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Если в первом случае речь идет о сумме порядка 300 миллионов евро, то во втором счет пойдет на миллиарды. Понятно, какое из двух зол выберет УЕФА.

Россия же, можно почти не сомневаться, не пойдет вразрез с УЕФА. Да, эпидемиологическая ситуация у нас сейчас не настолько критическая, как, например, в той же Италии. Но все равно власти предпринимают превентивные меры по недопущению распространения коронавируса. Во многом они касаются спортивных мероприятий, в первую очередь — футбола.

Так в Москве число присутствующих на стадионе в ходе одной игры до 10 апреля ограничено 5000 человек. В Петербурге начиная с 16 марта по 30 апреля — 1000. В Краснодарском крае встречи проходят вообще без зрителей, как и в Екатеринбурге. Не исключено, что меры могут в том или ином регионе быть ужесточены.

Для клубов такое положение вещей означает невозвратные расходы. Ведь есть болельщики на трибунах или нет, нужно подготовить арены и газоны, обеспечить функционирование спортсооружений — электроэнергию, водоснабжение и т.д., в случае прихода пусть минимального числа зрителей запустить группы запуска, привлечь стюардов. Все это стоит денег, тогда как доходов с матчдэй или не будет совсем, или они станут минимальными. И это я не говорю о том, что футбол без болельщиков сам по себе неполноценен.

Справка
В Москве из-за коронавируса введен «режим повышенной готовности». Что это такое

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вечером ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Москвичи, вернувшиеся из стран, где распространяется коронавирус, будут обязаны сообщать о себе властям и подвергать себя «самоизоляции».

Поэтому клубы не станут возражать против того, чтобы отложить чемпионат, но потом доиграть его в нормальным условиях. Тут встает вопрос, куда сдвигать оставшиеся восемь туров РПЛ и низших лиг, полуфинал и финал Кубка России. Ответ на самом деле довольно прост. Перенос Евро освободит июнь — в случае, если пандемия к началу мая пойдет на убыль, то все европейские лиги (и РПЛ — не исключение), задействуют первый летний месяц на доигровки.

Да, пауза между сезонами в таком случае получится мизерной. Но это точно — меньшее из зол.

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