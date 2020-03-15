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21:17 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» в гостях обыграл «Ростов» в матче РПЛ

ТАСС, 15 марта. Московский «Локомотив» победил на выезде «Ростов» со счетом 3:1 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Ростов-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

На 34-й минуте голкипер хозяев Сергей Песьяков перевел мяч после дальнего удара Крыховяка в штангу, от которой он отскочил в голову вратаря и влетел в ворота. На счет Песьякова записан автогол. Кроме того, в составе «Локомотива» голы забили Рифат Жемалетдинов (38-я минута) и Гжегож Крыховяк (42), у «Ростова» отличился Ивелин Попов (64, с пенальти).

Лучшим игроком матча признан Крыховяк, он является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне в РПЛ, в активе игрока девять мячей. Лучшим бомбардиром чемпионата является Артем Дзюба из «Зенита» (13). «Локомотив» обыграл «Ростов» в гостях в четвертый раз подряд во всех турнирах, последний раз ростовский клуб побеждал москвичей дома 24 сентября 2016 года (1:0). «Ростов» потерпел второе домашнее поражение в текущем розыгрыше чемпионата.

«Локомотив» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, набрав 41 очко в 22 матчах. «Ростов» опустился на четвертое место с 38 очками в 22 турах.

В следующем туре у «Локомотива» запланирован домашний матч против «Оренбурга» 21 марта, у «Ростова» — выездная встреча с «Сочи» 20 марта.

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10 февраля© Ньюстюб
Ростов
1:3
Первый тайм: 0:3
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 2215.03.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий КарпинЮрий Семин
Голы
Ивелин Попов64′
Сергей Песьяков34′
Рифат Жемалетдинов(Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук)38′
Гжегож Крыховяк42′
Составы команд
30Сергей Песьяков
1Маринату Гильерме
34Алексей Козлов
20Владислав Игнатьев
28Евгений Чернов
31Мачей Рыбус
5Деннис Хаджикадунич
54′
5Бенедикт Хеведес
55Максим Осипенко
33Соломон Кверквелия
7Роман Еременко
7Гжегож Крыховяк
8Ивелин Попов
59Алексей Миранчук
14Элдор Шомуродов
19Эдер
17Матиас Норманн
86′
6Дмитрий Баринов
90+1′
18Бактиер Зайнутдинов
86′
17Рифат Жемалетдинов
81′
47Александр Долгов
3Брайн Идову
19Хорен Байрамян
86′
23Жоау Мариу
74′
26Александр Саплинов
37Станислав Магкеев
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты6
17Удары (всего)11
8Удары в створ4
1Штанги, перекладины2
11Угловые0
13Фолы19
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
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  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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