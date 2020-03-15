«Локомотив» в гостях обыграл «Ростов» в матче РПЛ
ТАСС, 15 марта. Московский «Локомотив» победил на выезде «Ростов» со счетом 3:1 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 15 марта. Московский «Локомотив» победил на выезде «Ростов» со счетом 3:1 в матче 22-го тура Тинькофф — Российской
На 34-й минуте голкипер хозяев Сергей Песьяков перевел мяч после дальнего удара Крыховяка в штангу, от которой он отскочил в голову вратаря и влетел в ворота. На счет Песьякова записан автогол. Кроме того, в составе «Локомотива» голы забили Рифат Жемалетдинов (38-я минута) и Гжегож Крыховяк (42), у «Ростова» отличился Ивелин Попов (64, с пенальти).
Лучшим игроком матча признан Крыховяк, он является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне в РПЛ, в активе игрока девять мячей. Лучшим бомбардиром чемпионата является Артем Дзюба из «Зенита» (13). «Локомотив» обыграл «Ростов» в гостях в четвертый раз подряд во всех турнирах, последний раз ростовский клуб побеждал москвичей дома 24 сентября 2016 года (1:0). «Ростов» потерпел второе домашнее поражение в текущем розыгрыше чемпионата.
«Локомотив» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, набрав 41 очко в 22 матчах. «Ростов» опустился на четвертое место с 38 очками в 22 турах.
В следующем туре у «Локомотива» запланирован домашний матч против «Оренбурга» 21 марта, у «Ростова» — выездная встреча с «Сочи» 20 марта.
|Валерий Карпин
|Юрий Семин
|Ивелин Попов
|64′
|Сергей Песьяков
|34′
|Рифат Жемалетдинов(Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук)
|38′
|Гжегож Крыховяк
|42′
|30
|Сергей Песьяков
|1
|Маринату Гильерме
|34
|Алексей Козлов
|20
|Владислав Игнатьев
|28
|Евгений Чернов
|31
|Мачей Рыбус
|5
|Деннис Хаджикадунич
54′
|5
|Бенедикт Хеведес
|55
|Максим Осипенко
|33
|Соломон Кверквелия
|7
|Роман Еременко
|7
|Гжегож Крыховяк
|8
|Ивелин Попов
|59
|Алексей Миранчук
|14
|Элдор Шомуродов
|19
|Эдер
|17
|Матиас Норманн
86′
|6
|Дмитрий Баринов
90+1′
|18
|Бактиер Зайнутдинов
86′
|17
|Рифат Жемалетдинов
81′
|47
|Александр Долгов
|3
|Брайн Идову
|19
|Хорен Байрамян
86′
|23
|Жоау Мариу
74′
|26
|Александр Саплинов
|37
|Станислав Магкеев
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|6
|17
|Удары (всего)
|11
|8
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|2
|11
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)