«Локомотив» в гостях обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

На 34-й минуте голкипер хозяев Сергей Песьяков перевел мяч после дальнего удара Крыховяка в штангу, от которой он отскочил в голову вратаря и влетел в ворота. На счет Песьякова записан автогол. Кроме того, в составе «Локомотива» голы забили Рифат Жемалетдинов (38-я минута) и Гжегож Крыховяк (42), у «Ростова» отличился Ивелин Попов (64, с пенальти).

Лучшим игроком матча признан Крыховяк, он является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне в РПЛ, в активе игрока девять мячей. Лучшим бомбардиром чемпионата является Артем Дзюба из «Зенита» (13). «Локомотив» обыграл «Ростов» в гостях в четвертый раз подряд во всех турнирах, последний раз ростовский клуб побеждал москвичей дома 24 сентября 2016 года (1:0). «Ростов» потерпел второе домашнее поражение в текущем розыгрыше чемпионата.

«Локомотив» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, набрав 41 очко в 22 матчах. «Ростов» опустился на четвертое место с 38 очками в 22 турах.