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22:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Крыховяк расстроен, что его «лишили» гола в ворота «Ростова»

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк недоволен, что один из мячей в матче чемпионата России по футболу против «Ростова» записан не на него, а учтен как автогол голкипера ростовчан Сергея Песьякова.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» в воскресенье обыграл на выезде «Ростов» со счетом 3:1 в матче 22-го тура РПЛ. На 34-й минуте Крыховяк нанес дальний удар, Песьяков перевел мяч в штангу, после чего он отскочил в голкипера и влетел в ворота. В протоколе на сайте РПЛ мяч записан как автогол Песьякова. Позднее польский хавбек забил гол на 42-й минуте.

«Если так (если гол записан на Песьякова — ред.), то это плохо. Гол очень красивый», — сказал Крыховяк в эфире телеканала «Матч Премьер».

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«Важно, что мы взяли три очка в матче с сильным соперником. В начале тайма играли плохо. Потом забили гол, второй, третий, стали играть лучше. Нужно играть лучше с самого начала матча. У нас часто возникает эта проблема. Нужно ее решить, чтобы играть лучше в следующих матчах, — добавил он. — Если хотим забивать, нужно бить по воротам, когда возникают моменты. Сегодня забили трижды».

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29 сентября 2019© Ньюстюб
Ростов
1:3
Первый тайм: 0:3
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 2215.03.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий КарпинЮрий Семин
Голы
Ивелин Попов64′
Сергей Песьяков34′
Рифат Жемалетдинов(Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук)38′
Гжегож Крыховяк42′
Составы команд
30Сергей Песьяков
1Маринату Гильерме
34Алексей Козлов
20Владислав Игнатьев
28Евгений Чернов
31Мачей Рыбус
5Деннис Хаджикадунич
54′
5Бенедикт Хеведес
55Максим Осипенко
33Соломон Кверквелия
7Роман Еременко
7Гжегож Крыховяк
8Ивелин Попов
59Алексей Миранчук
14Элдор Шомуродов
19Эдер
17Матиас Норманн
86′
6Дмитрий Баринов
90+1′
18Бактиер Зайнутдинов
86′
17Рифат Жемалетдинов
81′
47Александр Долгов
3Брайн Идову
19Хорен Байрамян
86′
23Жоау Мариу
74′
26Александр Саплинов
37Станислав Магкеев
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты6
17Удары (всего)11
8Удары в створ4
1Штанги, перекладины2
11Угловые0
13Фолы19
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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