Крыховяк расстроен, что его «лишили» гола в ворота «Ростова»

«Локомотив» в воскресенье обыграл на выезде «Ростов» со счетом 3:1 в матче 22-го тура РПЛ. На 34-й минуте Крыховяк нанес дальний удар, Песьяков перевел мяч в штангу, после чего он отскочил в голкипера и влетел в ворота. В протоколе на сайте РПЛ мяч записан как автогол Песьякова. Позднее польский хавбек забил гол на 42-й минуте.

«Важно, что мы взяли три очка в матче с сильным соперником. В начале тайма играли плохо. Потом забили гол, второй, третий, стали играть лучше. Нужно играть лучше с самого начала матча. У нас часто возникает эта проблема. Нужно ее решить, чтобы играть лучше в следующих матчах, — добавил он. — Если хотим забивать, нужно бить по воротам, когда возникают моменты. Сегодня забили трижды».