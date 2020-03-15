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22:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мамаев пропустил матч с «Локомотивом» по состоянию здоровья

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев не участвовал в матче чемпионата России по футболу против «Локомотива» по состоянию здоровья, сообщил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» в воскресенье проиграл на своем поле «Локомотиву» со счетом 1:3 в матче 22-го тура РПЛ. Мамаев попал в заявку донской команды, но на поле не вышел.

«Мамаев был в заявке, но не играл по состоянию здоровья. (Защитник Дмитрий) Чистяков продолжает восстановление от травмы», — сказал Карпин, слова которого приводятся на сайте «Ростова».

В сентябре 2019 года Мамаев, отбывший наказание в колонии за две драки в октябре 2018 года, подписал с «Ростовом» контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. Дебютировать за «Ростов» в официальных матчах игрок мог только в весенней части чемпионата России.

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9 марта© Ньюстюб
Ростов
1:3
Первый тайм: 0:3
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 2215.03.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий КарпинЮрий Семин
Голы
Ивелин Попов64′
Сергей Песьяков34′
Рифат Жемалетдинов(Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук)38′
Гжегож Крыховяк42′
Составы команд
30Сергей Песьяков
1Маринату Гильерме
34Алексей Козлов
20Владислав Игнатьев
28Евгений Чернов
31Мачей Рыбус
5Деннис Хаджикадунич
54′
5Бенедикт Хеведес
55Максим Осипенко
33Соломон Кверквелия
7Роман Еременко
7Гжегож Крыховяк
8Ивелин Попов
59Алексей Миранчук
14Элдор Шомуродов
19Эдер
17Матиас Норманн
86′
6Дмитрий Баринов
90+1′
18Бактиер Зайнутдинов
86′
17Рифат Жемалетдинов
81′
47Александр Долгов
3Брайн Идову
19Хорен Байрамян
86′
23Жоау Мариу
74′
26Александр Саплинов
37Станислав Магкеев
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты6
17Удары (всего)11
8Удары в створ4
1Штанги, перекладины2
11Угловые0
13Фолы19
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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