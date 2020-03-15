Мамаев пропустил матч с «Локомотивом» по состоянию здоровья

«Ростов» в воскресенье проиграл на своем поле «Локомотиву» со счетом 1:3 в матче 22-го тура РПЛ. Мамаев попал в заявку донской команды, но на поле не вышел.

«Мамаев был в заявке, но не играл по состоянию здоровья. (Защитник Дмитрий) Чистяков продолжает восстановление от травмы», — сказал Карпин, слова которого приводятся на сайте «Ростова».

В сентябре 2019 года Мамаев, отбывший наказание в колонии за две драки в октябре 2018 года, подписал с «Ростовом» контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. Дебютировать за «Ростов» в официальных матчах игрок мог только в весенней части чемпионата России.