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09:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Да, он старался, но…». Экс-форвард сборной России оценил игру Зайнутдинова и нашел минусы

Казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов провел очередной матч за «Ростов» в РПЛ, в котором «желтые-синие» проиграли «Локомотиву», но он помог команде забить единственный гол. После игры выступление 21-летнего футболиста оценил экс-нападающий сборной России Руслан Пименов.

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Источник: AP 2020

После первого тайма «Ростов» уступал гостям со счетом 0:3. Во второй половине Зайнутдинов заработал пенальти, который был реализован капитаном дончан Ивелином Поповым. Игра завершилась со счетом 1:3, казахстанец был заменен на 86-й минуте.

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«Да, он старался, выполнял черновую работу, но выпадал из игры. В итоге Карпин его и заменил. Пенальти? Тут Зайнутдинов здорово подставился, это пенальти», — отметил в Пименов в эфире телеканала «Матч Премьер».

По показателям статистического портала whoscored.com, Зайнутдинов заработал оценку 6,9 (выше него в «Ростове» оказались лишь Осипенко, Байрамян и Попов). При этом казахстанец совершил наименьшее количество касаний с мячом среди основных полевых игроков «Ростова» — 34.

После этого поражения, «Ростов» опустился на четвертое место в РПЛ, имея в своем активе 38 очков. Для Зайнутдинова это был 12-й матч в нынешнем сезоне чемпионата России, за этот период он забил три мяча и отдал один ассист.

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Ростов
1:3
Первый тайм: 0:3
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 2215.03.2020, 19:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий КарпинЮрий Семин
Голы
Ивелин Попов64′
Сергей Песьяков34′
Рифат Жемалетдинов(Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук)38′
Гжегож Крыховяк42′
Составы команд
30Сергей Песьяков
1Маринату Гильерме
34Алексей Козлов
20Владислав Игнатьев
28Евгений Чернов
31Мачей Рыбус
5Деннис Хаджикадунич
54′
5Бенедикт Хеведес
55Максим Осипенко
33Соломон Кверквелия
7Роман Еременко
7Гжегож Крыховяк
8Ивелин Попов
59Алексей Миранчук
14Элдор Шомуродов
19Эдер
17Матиас Норманн
86′
6Дмитрий Баринов
90+1′
18Бактиер Зайнутдинов
86′
17Рифат Жемалетдинов
81′
47Александр Долгов
3Брайн Идову
19Хорен Байрамян
86′
23Жоау Мариу
74′
26Александр Саплинов
37Станислав Магкеев
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты6
17Удары (всего)11
8Удары в створ4
1Штанги, перекладины2
11Угловые0
13Фолы19
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРустам Мухтаров(Россия, Петрозаводск)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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