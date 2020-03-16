«Да, он старался, но…». Экс-форвард сборной России оценил игру Зайнутдинова и нашел минусы

Источник: AP 2020

После первого тайма «Ростов» уступал гостям со счетом 0:3. Во второй половине Зайнутдинов заработал пенальти, который был реализован капитаном дончан Ивелином Поповым. Игра завершилась со счетом 1:3, казахстанец был заменен на 86-й минуте.

«Да, он старался, выполнял черновую работу, но выпадал из игры. В итоге Карпин его и заменил. Пенальти? Тут Зайнутдинов здорово подставился, это пенальти», — отметил в Пименов в эфире телеканала «Матч Премьер».

По показателям статистического портала whoscored.com, Зайнутдинов заработал оценку 6,9 (выше него в «Ростове» оказались лишь Осипенко, Байрамян и Попов). При этом казахстанец совершил наименьшее количество касаний с мячом среди основных полевых игроков «Ростова» — 34.