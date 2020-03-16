Тарасов: Позвонил товарищ из Италии и сказал: «У нас вообще страшно»

«Почему решил делать операцию в Италии? Там была предыдущая операция, этот же хирург — у меня уже какое-то доверие. Он очень удивился, когда меня увидел. Сказал: “Ты что здесь делаешь?” У меня перелом малой берцовой кости. Большая берцовая — это сложнее, малая — это еще, можно сказать, так… Со смещением, поэтому была операция. Операцию сделали, вставили пластину. Можно уже играть через три месяца. 23 марта я должен был лететь в Италию снимать гипс. Мне позвонил товарищ, который работает в клинике. Он сказал: “У нас вообще страшно”. Сейчас меня из страны не выпустят», — сказал Тарасов в эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ».