Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Тамбов
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
16:50 (мск), источник: Sport24

Тарасов: Позвонил товарищ из Италии и сказал: «У нас вообще страшно»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал подробности своей операции в Италии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Напомним, 32-летний хавбек, едва подписав контракт с казанцами, сломал ногу на тренировке.

«Почему решил делать операцию в Италии? Там была предыдущая операция, этот же хирург — у меня уже какое-то доверие. Он очень удивился, когда меня увидел. Сказал: “Ты что здесь делаешь?” У меня перелом малой берцовой кости. Большая берцовая — это сложнее, малая — это еще, можно сказать, так… Со смещением, поэтому была операция. Операцию сделали, вставили пластину. Можно уже играть через три месяца. 23 марта я должен был лететь в Италию снимать гипс. Мне позвонил товарищ, который работает в клинике. Он сказал: “У нас вообще страшно”. Сейчас меня из страны не выпустят», — сказал Тарасов в эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ».

Италия занимает второе место в мире по распространению коронавируса. Количество заболевших превысило 24 тыс. человек, количество жертв — 1,8 тыс.

Читайте также
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Телегин развелся с Пелагеей ради Марии Гончар. Кто она — новая спутница хоккеиста ЦСКА
Загадочная смерть украинской шахматистки в Москве. Это было не самоубийство...
Лучший лыжник планеты Большунов: Не сказал бы, что уделал Клебо
«Ювентус» предложит Роналду новый контракт
Игрок «Челси» нарушил карантин
Спорт уступает коронавирусу. Почти все топовые турниры отменены
Эта волейболистка привлекает не только игрой, но и внешностью
Поставить на коронавирус: необычные варианты от букмекеров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь