Тарасов: Позвонил товарищ из Италии и сказал: «У нас вообще страшно»
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал подробности своей операции в Италии.
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал подробности своей операции в Италии.
Напомним, 32-летний хавбек, едва подписав контракт с казанцами, сломал ногу на тренировке.
«Почему решил делать операцию в Италии? Там была предыдущая операция, этот же хирург — у меня уже
Италия занимает второе место в мире по распространению коронавируса. Количество заболевших превысило 24 тыс. человек, количество жертв — 1,8 тыс.