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18:39 (мск), источник: ТАСС

Владелец ФК «Спартак» Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России

МОСКВА, 16 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун выступил за то, чтобы итоги чемпионата России сезона-2019/20 подводились, исходя из положения команд в турнирной таблице по состоянию на конец 22-го тура. Об этом Федун заявил ТАСС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений на фоне распространения пандемии коронавируса. Помимо прочего, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников.

«Я думаю, что сезон надо закрывать. Нужно подводить итоги де-факто, те, которые сейчас есть — условно говоря, “Зенит” — чемпион. Может быть, доиграть только Кубок России. Короче говоря, ситуация плохая», — сказал Федун.

«Куда деваться — решение принято, — добавил владелец “Спартака”, отвечая на вопрос о том, как он относится к решению столичных властей. — Хотя не совсем понятно — на стадионе один человек на квадратный метр, а в метро, когда болельщики едут на стадион, семь человек на квадратный метр. При этом метро пока никто не закрывает. Мы подчинимся, куда деваться».

После 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) первое место в турнирной таблице занимает петербургский «Зенит», набравший 50 очков, его ближайшим преследователем является московский «Локомотив» (41 очко). «Спартак» с 28 очками располагается на восьмой строчке.

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