Владелец ФК «Спартак» Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о введении дополнительных ограничений на фоне распространения пандемии коронавируса. Помимо прочего, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников.

«Я думаю, что сезон надо закрывать. Нужно подводить итоги де-факто, те, которые сейчас есть — условно говоря, “Зенит” — чемпион. Может быть, доиграть только Кубок России. Короче говоря, ситуация плохая», — сказал Федун.

«Куда деваться — решение принято, — добавил владелец “Спартака”, отвечая на вопрос о том, как он относится к решению столичных властей. — Хотя не совсем понятно — на стадионе один человек на квадратный метр, а в метро, когда болельщики едут на стадион, семь человек на квадратный метр. При этом метро пока никто не закрывает. Мы подчинимся, куда деваться».