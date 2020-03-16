Клубу казахстанца отменили матч в российской премьер-лиге

Игра 23-го тура российской премьер-лиги планировалась на 21 марта. В понедельник, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе — с любым числом участников.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.