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21:24 (мск), источник: Vesti.kz

Клубу казахстанца отменили матч в российской премьер-лиге

Домашний матч московского «Локомотива» против «Оренбурга», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, отменен. Об этом пресс-служба клуба сообщила «Р-Спорту».

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Игра 23-го тура российской премьер-лиги планировалась на 21 марта. В понедельник, 16 марта, мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе — с любым числом участников.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.

За «Оренбург» Куат выступает с 1 января. Казахстанец провел три матча в РПЛ, выйдя в старте против «Спартака» (1:3), «Арсенала» (2:0) и «Крыльев Советов» (1:1).

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Клубу казахстанца отменили матч в российской премьер-лиге
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