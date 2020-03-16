Клубу казахстанца отменили матч в российской премьер-лиге
Домашний матч московского «Локомотива» против «Оренбурга», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, отменен. Об этом
Домашний матч московского «Локомотива» против «Оренбурга», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, отменен. Об этом
Игра 23-го тура российской
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.
За «Оренбург» Куат выступает с 1 января. Казахстанец провел три матча в РПЛ, выйдя в старте против «Спартака» (1:3), «Арсенала» (2:0) и «Крыльев Советов» (1:1).