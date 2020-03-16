Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Тамбов
Крылья Советов
30
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
23:12 (мск), источник: ТАСС

«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

ТАСС, 16 марта. «Тамбов» разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 3:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на одноименной арене, где «Тамбов» проводит домашние игры второй половины чемпионата.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Голами отметились Георгий Мелкадзе (33-я минута), Владимир Обухов (54) и Антон Килин (80).

Голкипер «Тамбова» Гиорги Шелия провел шестой «сухой» матч в текущем сезоне, а также отметился голевой передачей на Килина. Он стал вторым вратарем после голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, который сделал результативный пас в этом розыгрыше РПЛ. На 86-й минуте впервые в составе «Крыльев Советов» на поле появился Сафа Хади, который стал первым представителем Ирака в истории чемпионата России.

«Тамбов» одержал третью крупную победу в дебютном сезоне в чемпионате России, 26 октября «Тамбов» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0, 7 декабря — дома «Оренбург» с тем же счетом. В текущем сезоне в матче первого круга «Тамбов» уступил на выезде «Крыльям Советов» со счетом 0:2.

Читайте также
Спорт проигрывает коронавирусу

Арендованный у «Спартака» Георгий Мелкадзе и воспитанник красно-белых Владимир Обухов являются лучшими бомбардирами своей команды, забив по шесть мячей в текущем розыгрыше чемпионата. Также арендованный у красно-белых полузащитник Максим Глушенков впервые вышел в стартовом составе «Крыльев Советов», заменив по позиции получившего красную карточку в прошлом туре против «Рубина» (1:0) Антона Зиньковского.

«Тамбов» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав 25 очков в 22 матчах. «Крылья Советов» с 22 очками после 22 туров занимают предпоследнее, 15-е место. В следующем туре у «Тамбова» запланирована выездная игра против «Уфы» 22 марта, у «Крыльев Советов» — домашний матч с грозненским «Ахматом». Обе встречи намечены на 22 марта.

Читайте также
Расширение РПЛ и трансферы: Лайв Короткина и Белоусова
Во время загрузки произошла ошибка.
20 января© Ньюстюб
Тамбов
3:0
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 2216.03.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Нижний Новгород, 2702 зрителя
Главные тренеры
Тимур ШипшевМиодраг Божович
Голы
Георгий Мелкадзе33′
Владимир Обухов54′
Антон Килин(Гиорги Шелия)80′
Составы команд
88Гиорги Шелия
39Евгений Фролов
3Гурам Тетрашвили
3Никита Чернов
45+1′
5Евгений Шляков
18Мехди Зеффан
15Александр Филин
22Александр Анюков
65′
27Алексей Грицаенко
50Максим Карпов
8Антон Килин
61′
11Денис Попович
92Валерий Чуперка
28Паул Антон
19Георгий Мелкадзе
60′
77Дмитрий Кабутов
25′
58Адессойе Ойеволе
46′
15Максим Глушенков
62′
22Игорь Юрганов
23Дмитрий Комбаров
77Михаил Костюков
45′
40Артем Тимофеев
86′
11Артем Федчук
7Сафаа Хади
13Владимир Обухов
78′
9Деян Радонич
46′56′
9Хасан Мамтов
69Егор Голенков
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)18
10Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
8Фолы15
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяИгорь Демешко(Россия, Химки)
ВАРСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРТихон Калугин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
Драчев пристыдил олимпийского чемпиона, критиковавшего Фуркада
«ФЛГР, остановитесь»: Губерниев опять раскритиковал Вяльбе
Жена Малкина рассказала о ситуации с коронавирусом в США
Газзаев: Нельзя допустить, чтобы «Зенит» признали чемпионом
Российские биатлонисты вернулись с этапа КМ и избежали карантина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь