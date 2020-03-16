«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Голами отметились Георгий Мелкадзе (33-я минута), Владимир Обухов (54) и Антон Килин (80).

Голкипер «Тамбова» Гиорги Шелия провел шестой «сухой» матч в текущем сезоне, а также отметился голевой передачей на Килина. Он стал вторым вратарем после голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, который сделал результативный пас в этом розыгрыше РПЛ. На 86-й минуте впервые в составе «Крыльев Советов» на поле появился Сафа Хади, который стал первым представителем Ирака в истории чемпионата России.

«Тамбов» одержал третью крупную победу в дебютном сезоне в чемпионате России, 26 октября «Тамбов» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0, 7 декабря — дома «Оренбург» с тем же счетом. В текущем сезоне в матче первого круга «Тамбов» уступил на выезде «Крыльям Советов» со счетом 0:2.

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Арендованный у «Спартака» Георгий Мелкадзе и воспитанник красно-белых Владимир Обухов являются лучшими бомбардирами своей команды, забив по шесть мячей в текущем розыгрыше чемпионата. Также арендованный у красно-белых полузащитник Максим Глушенков впервые вышел в стартовом составе «Крыльев Советов», заменив по позиции получившего красную карточку в прошлом туре против «Рубина» (1:0) Антона Зиньковского.