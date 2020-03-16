«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
ТАСС, 16 марта. «Тамбов» разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 3:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 16 марта. «Тамбов» разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 3:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф — Российской
Голами отметились Георгий Мелкадзе (33-я минута), Владимир Обухов (54) и Антон Килин (80).
Голкипер «Тамбова» Гиорги Шелия провел шестой «сухой» матч в текущем сезоне, а также отметился голевой передачей на Килина. Он стал вторым вратарем после голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, который сделал результативный пас в этом розыгрыше РПЛ. На 86-й минуте впервые в составе «Крыльев Советов» на поле появился Сафа Хади, который стал первым представителем Ирака в истории чемпионата России.
«Тамбов» одержал третью крупную победу в дебютном сезоне в чемпионате России, 26 октября «Тамбов» дома обыграл «Уфу» со счетом 3:0, 7 декабря — дома «Оренбург» с тем же счетом. В текущем сезоне в матче первого круга «Тамбов» уступил на выезде «Крыльям Советов» со счетом 0:2.
Арендованный у «Спартака» Георгий Мелкадзе и воспитанник
«Тамбов» поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав 25 очков в 22 матчах. «Крылья Советов» с 22 очками после 22 туров занимают предпоследнее, 15-е место. В следующем туре у «Тамбова» запланирована выездная игра против «Уфы» 22 марта, у «Крыльев Советов» — домашний матч с грозненским «Ахматом». Обе встречи намечены на 22 марта.
|Тимур Шипшев
|Миодраг Божович
|Георгий Мелкадзе
|33′
|Владимир Обухов
|54′
|Антон Килин(Гиорги Шелия)
|80′
|88
|Гиорги Шелия
|39
|Евгений Фролов
|3
|Гурам Тетрашвили
|3
|Никита Чернов
45+1′
|5
|Евгений Шляков
|18
|Мехди Зеффан
|15
|Александр Филин
|22
|Александр Анюков
65′
|27
|Алексей Грицаенко
|50
|Максим Карпов
|8
|Антон Килин
61′
|11
|Денис Попович
|92
|Валерий Чуперка
|28
|Паул Антон
|19
|Георгий Мелкадзе
60′
|77
|Дмитрий Кабутов
25′
|58
|Адессойе Ойеволе
46′
|15
|Максим Глушенков
62′
|22
|Игорь Юрганов
|23
|Дмитрий Комбаров
|77
|Михаил Костюков
45′
|40
|Артем Тимофеев
86′
|11
|Артем Федчук
|7
|Сафаа Хади
|13
|Владимир Обухов
78′
|9
|Деян Радонич
46′56′
|9
|Хасан Мамтов
|69
|Егор Голенков
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|18
|10
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|ВАР
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Тихон Калугин(Россия, Москва)