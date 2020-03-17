«Моя семья заперта в Италии. Жена не видится с сыном». Откровения тренера «Зенита»

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На расстоянии, но вместе

— Обедали сейчас вместе с Андреа (Cканавино — Прим. Г. К.) в одном из итальянских заведений в центре Петербурга, в районе Фонтанки, — начал беседу Иван. — Странное ощущение пустоты вокруг. В зале сидели только мы вдвоем, да еще один столик рядом был занят. Обычно здесь много народа — тем более, в обеденное время.

— Вы нашли чем удивить человека, живущего в Милане. Здесь вообще все давно закрыто, а на улицу можно выходить только по одному — и то лишь в крайних случаях.

— Так мой сын живет в Милане где-то рядом с вами — судя по его рассказам. А жена с дочкой находятся сейчас в нашей квартире в Парме, они по очереди выходят за продуктами. Вся Италия перешла на такой режим, как вам хорошо известно.

— Да, это правда. Нас вот тоже четверо в семье, но мы хотя бы вместе в одной квартире, а вас разбросало по разным городам и даже государствам…

— Супруга больше всего переживает и беспокоится по этому поводу. В такой тревожной ситуации хорошего, конечно, мало. Тем более, жена должна была вот-вот получить российскую визу и прилететь ко мне в Петербург, но какие сейчас могут быть полеты?!

По два-три раза в день общаюсь со своими близкими — современные средства связи позволяют. Это как раз история про то, как многие сейчас и внутри Италии говорят друг другу: мы на расстоянии, но вместе! Ведь перемещения отменены не только между Италией и Россией, но и внутри моей страны. Так что моя жена не может навестить сына, а он не вправе приехать в Парму к маме с сестрой.

Никто не даст ответ, сколько это все продлится. И уж тем более непонятно, когда я смогу увидеть свою семью. Но таков форс-мажор, к которому люди не были готовы, так что тут ничего не поделаешь. Никто и предположить не мог, что коронавирус окажется такой проблемой для всех. Италия стала первой в Европе жертвой этой заразы, и это ее беда, а не вина!

При этом вы посмотрите, как быстро чертов вирус распространяется по всей Европе. Это настоящее бедствие, которое застигло врасплох всех.

Жесткие меры в Италии абсолютно оправданы

— Вы наверняка смотрите итальянское телевидение, читаете интернет, ну, а про общение с близкими на расстоянии мы уже поговорили. У вас нет ощущения какой-то нереальности происходящего?

— Думаю, что сейчас оно есть у многих и в самой Италии. Даже представить не мог, что в моей родной стране может случиться такая беда! А этот вирус — настоящее бедствие. Это только поначалу на Апеннинах казалось, что под серьезным ударом лишь пожилые, но выясняется, что рискуют все. Подтверждением тому стали случаи заболеваний футболистов и других спортсменов, хотя, конечно, они переносят вирус куда легче, чем люди в возрасте.

Это все очень и очень серьезно, никто, повторю, не дает точных сроков окончания пандемии, которая пока не идет на спад. Вот почему жесткие меры изоляции, принятые в Италии, абсолютно оправданы в такой беспрецедентной ситуации. Надо поклониться врачам и санитарам, который сутками проводят время на ногах и делают все возможное и невозможное в переполненных больницах на севере Италии, где сложилась критическая ситуация. И это при том, что в целом именно там положение дел в медицине по сравнению со всей страной считается в обычное время образцовым. Все боятся, что теперь вирус ударит по югу, вот тогда может случиться настоящая трагедия…

Я искренне желаю своей родине побыстрее справиться с этой заразой! Разумеется, и всему миру тоже.

— А как вы воспринимаете ситуацию с коронавирусом в Петербурге?

— Еще в середине прошлой недели не замечал каких-то особых признаков беспокойства, но мне кажется, что к выходным они появились. Заметно, что словно испарились туристы, а это для города — аномалия. На субботний матч с «Уралом» пришло гораздо меньше болельщиков, чем обычно (33 677, тогда как средняя домашняя посещаемость «Зенита» в РПЛ-2019/20 равна 47700 зрителям — Прим. Г. К.). Вечером после игры мы с Андреа ужинали еще в одном итальянском ресторане — он также оказался пустым.

Складывается впечатление, что Россия тоже начинает понимать серьезность ситуации. Очень хочется верить, что и Петербург, и вся ваша страна не столкнутся с такими проблемами с вирусом, как Европа. Но в любом случае дополнительные меры предосторожности никому не помешают.

Вот почему не удивлюсь, если на этой неделе — после совещания в УЕФА — российский чемпионат будет приостановлен, как и во многих других государствах.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе

В первую очередь нужна определенность с сезоном

— Если РПЛ приостановят, то на какой срок, на ваш взгляд?

— Это в первую очередь могут определить врачи. На какой срок приостанавливать чемпионат, можно ли футболистам при этом тренироваться всем вместе или надо разойтись по домам? Если брать паузу в общих тренировках, то на какой срок? Обязать ли все команды соблюдать единые правила или разрешать каждому клубу решать такие вопросы самостоятельно? Все это серьезные вопросы. Недаром же в итальянском футболе сейчас развернулась нешуточная полемика на эти темы.

То, что случилось, не имеет аналогов и прецедентов. Целый ряд аспектов приходится обдумывать впервые. И многое зависит от того самого совещания в УЕФА. Всем нужна определенность — и клубам, и болельщикам.

Думаю, что с переносом Евро-2020 и так уже все понятно, а вот когда последуют решения по внутренним первенствам с конкретными датами, тогда можно сразу начинать строить подготовку к финальной части сезона.

Без конкретики же рассуждать о чем-то очень сложно. При этом искренне полагаю, что в случае экстренной остановки чемпионата России в итоге найдется время, чтобы завершить сезон, включая доведение до логического конца и Кубка страны — пусть придется играть до середины лета.

Но сейчас главное — здоровье людей, а не футбол. Так что сначала следует решить главную проблему, а потом уже вернуться к спорту.

— Вы ведь наверняка следите за тем, как ваши коллеги ведут сейчас работу с командами серии А в условиях карантина и изоляции. Не сомневаюсь, что вы со Сканавино уже задумались, как построить работу с «Зенитом» в подобных условиях, верно?

— Конечно! Мы с Андреа много на эту тему беседуем, но, повторяю, что без конкретики работу построить нельзя. Как только появятся четкие вводные по срокам переноса чемпионата, если это произойдет, сразу же сядем с Мистером (так в Италии называют главного тренера — Прим. Г. К.) и все обсудим.

Многое зависит от того, разрешат ли врачи тренироваться в условиях остановки турнира РПЛ или обяжут игроков находиться в изоляции. Одно дело работать всем вместе на нашей базе, другое — сидеть по отдельности по домам. В Италии вон даже многие городские парки закрыли, так что элементарные пробежки — и те ограничены.

Мои коллеги из серии А столкнулись с тем, чего никогда не было, так что многие вещи придумываются на ходу. И очень многое зависит от степени ответственности самих футболистов. Когда ты получаешь индивидуальные задания, будучи дома в изоляции, то кто тебя может контролировать? Только ты сам!

— Если предположить, что на этой неделе остановят чемпионат России, то как это ударит по физическим кондициям отдельных игроков и команд в целом? И в каком тонусе тот же «Зенит», только что разгромивший по всем статьям «Урал», будет завершать сезон?

— На эти вопросы пока нет четких ответов. Потому что прежде просто не случалось подобных ситуаций именно на этом отрезке сезона. Не могу давать прогнозы по другим командам, так как не знаю ситуации. Но на примере наших ребят могу сказать, что в «Зените» уровень индивидуальной ответственности находится на высоком уровне.

Мы с Андреа оценили это после зимней паузы, когда игроки вернулись в команду поле выполнения наших заданий, полученных на отпускной период. Не сомневаюсь, что и в данном случае все будет на высшем уровне. Футболисты очень хотят второй раз подряд выиграть скудетто, так что с мотивацией все в полном порядке. Мы с Андреа лишний раз убедились в этом сразу же после субботнего матча с «Уралом», когда провели на поле Крестовского тренировку с теми, кто не принимал участия в игре. Во всем чувствуется настрой на общую победу в турнире, так что по поводу серьезного подхода к делу я не беспокоюсь.

— «Зенит» просто размазал по газону своего соперника в последнем туре. Обидно брать паузу на такой положительной эмоциональной волне…

— Давайте сначала все-таки дождемся вердикта о продолжении или приостановке чемпионата. Что касается игры с «Уралом», то мы могли победить и с двузначным счетом. Предыдущие две ничьи немного подпортили картину, но тут еще вовремя проиграл «Краснодар». Девять очков от второго места — это прекрасно, но в «Зените» расслабляться никто не собирается, потому что в футболе бывает всякое.

Главный рецепт один — работать

— «Краснодар» ведь уступил «Сочи», за который выступает Александр Кокорин. Что вы скажете о его нынешнем физическом состоянии, ведь вы успели поработать с ним на сборе «Зенита» в Дубае?

— Меня не удивляет его успешная игра. Видно, что Кокорин многое осознал и серьезно повзрослел, а его талант не подлежит сомнению. Для его деликатной ситуации он изначально находился в отменных физических кондициях. В «Сочи» он все это и подтверждает.

— «Краснодар» проиграл одному из аутсайдеров РПЛ, а чем вы все-таки объясните такой феерический счет в вашем матче против крепкого «Урала»?

— Бывают такие дни, когда у одной команды получается все, а у другой ничего. Наши ребята выглядели великолепно, горели желанием забить то, что не сумели в двух предыдущих матчах, а «Урал» совершенно провалился в обороне. Я рад, что многие наши футболисты восстановились от травм, так что у Мистера есть хороший выбор игроков на каждую встречу.

— Следующий матч «Зенит» может теперь провести нескоро. Как поддерживать концентрацию и мотивацию при такой неопределенности?