Сегодня РПЛ решит, как продолжать сезон на фоне вспышки коронавируса. Есть 5 сценариев
От полной отмены — до переноса ближайшего тура.
От полной отмены — до переноса ближайшего тура.
Сегодня вечером решится судьба сезона чемпионата России. Днем УЕФА проведет видеоконференцию с представителями национальных футбольных федераций, на котором, как ожидается, будет объявлено о переносе Евро-2020, а также о временной приостановке всего европейского футбола.
Сразу после конференции в офисе
А пока чиновники только готовятся озвучить свои решения, нам не остается ничего другого, кроме как гадать, какой из вариантов будет в итоге выбран. А вариантов, на самом деле, немало.
На сегодняшний день этот вариант выглядит наиболее реалистичным. Пусть по официальной статистике никакой эпидемии в России нет, но меры, уже принятые в Москве, Петербурге и ряде других городов, говорят об обратном. Так что если руководствоваться здравым смыслом и спортивной составляющей, то логично будет сделать паузу в сезоне.
А учитывая, что Евро с большой долей вероятности будет перенесен, летом у нас появится возможность доиграть оставшиеся восемь туров в более чем комфортных условиях.
Владелец «Спартака» Леонид Федун накануне высказался за вариант досрочного прекращения чемпионата. Вероятность такого развития событий тоже высока. Если так случится, то чемпионом станет «Зенит», а
Не совсем понятно, правда, как в этом случае быть с «Рубином» и «Оренбургом», которые, по идее, должны сыграть в стыковых матчах. Но учитывая
Существует вариант, при котором чемпионат вообще не доиграют. Не будет чемпиона, не будет команд, вылетевших в ФНЛ. Вместо этого — распределение еврокубковой квоты согласно местам, которые команды заняли по итогам 22 туров.
В этом случае «Зенит» и «Локомотив» напрямую попадут в групповой этап Лиги чемпионов. «Краснодар» попробует пробиться туда через квалификацию. А «Ростов» и ЦСКА начнут свой еврокубковый путь с отборочного турнира Лиги Европы. И пока не совсем понятно, кому достанется прямая путевка в группу ЛЕ, которую дает победа в Кубке России. Но, по идее, оставшиеся матчи Кубка можно сыграть и летом.
При этом варианте единственным пострадавшим окажется «Зенит», который лишится чемпионского титула.
Почему бы и нет? После 23-го тура РПЛ наступает двухнедельная пауза, которая предназначалась для игр сборных. Которые, конечно, в сегодняшних условиях играть не будут.
В любом случае отмена лишь одного тура дает возможность гарантированного трехнедельного перерыва в чемпионате. Да, понятно, что в Москве ограничение на проведение массовых мероприятий действует до 10 апреля, а в Петербурге — до конца следующего месяца. Но если обстановка в ближайшие недели улучшится, то все ограничения могут быть сняты так же внезапно, как были установлены.
При таком раскладе структура чемпионата не пострадает. Болельщики, которые уже обилетились на выездные матчи своих любимых команд, не потеряют деньги. Да, придется один раз сыграть в мидвик. Но мы же стремимся к тому, чтобы было, как в Европе.
Этот вариант гарантирует пустые трибуны как минимум на ближайший тур. Клубы не досчитаются денег, футболисты — поддержки, а болельщики — эмоций. В общем, плюсов мало. Разве что спортивный принцип будет соблюден.
Но в такой вариант верится с трудом. Футболисты заявляют, что без болельщиков они играть не очень хотят. Да и смысл в такой ситуации подвергать риску здоровье игроков? Это уже будет не футбол.