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13:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ отменены до 10 апреля

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Все футбольные, хоккейные и баскетбольные мероприятия, проходящие на территории РФ, отменены до 10 апреля, сообщил РИА Новости, источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

Министерство спорта РФ в понедельник рекомендовало ограничить с 16 марта проведение в стране спортивных мероприятий всероссийского значения, которые не являются отборочными к Олимпийским играм, из-за распространения коронавируса.

«Касается всех турниров, включая РПЛ, КХЛ и Единую лигу ВТБ», — сказал источник.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек в 152 странах, более 7 тысяч скончались.

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Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
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