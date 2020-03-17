Источник: РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ отменены до 10 апреля
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Все футбольные, хоккейные и баскетбольные мероприятия, проходящие на территории РФ, отменены до 10 апреля, сообщил РИА Новости, источник, знакомый с ситуацией.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Все футбольные, хоккейные и баскетбольные мероприятия, проходящие на территории РФ, отменены до 10 апреля, сообщил РИА Новости, источник, знакомый с ситуацией.
Министерство спорта РФ в понедельник рекомендовало ограничить с 16 марта проведение в стране спортивных мероприятий всероссийского значения, которые не являются отборочными к Олимпийским играм,
«Касается всех турниров, включая РПЛ, КХЛ и Единую лигу ВТБ», — сказал источник.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек в 152 странах, более 7 тысяч скончались.