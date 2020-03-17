Президент РПЛ Сергей Прядкин переизбран на новый пятилетний срок

В феврале все 16 клубов РПЛ выдвинули Сергея Прядкина кандидатом на пост президента лиги. Переизбирался нынешний глава РПЛ на безальтернативной основе. Также, по словам самого Прядкина, его кандидатуру поддержал президент РФС Александр Дюков.

В январе общее собрание клубов РПЛ единогласно проголосовало за продление срока полномочий Прядкина на посту главы лиги на пять лет. Спустя несколько дней избирательный комитет РФС обязал РПЛ в течение трех месяцев провести перевыборы главы организации в полном соответствии с принципами и требованиями устава ФИФА, устава УЕФА, типового избирательного кодекса ФИФА, устава РФС и избирательного регламента РФС.