Спорт в России приостановлен до 10 апреля. На паузе РПЛ, КХЛ и лига ВТБ
Нас ждет еще одно межсезонье.
Нас ждет еще одно межсезонье.
Все футбольные, хоккейные и баскетбольные мероприятия, проходящие на территории России, отменены до 10 апреля.
Министерство спорта Российской Федерации рекомендовало ограничить с 16 марта проведение в стране спортивных мероприятий всероссийского значения, которые не являются отборочными к Олимпийским играм,
По состоянию на 17 марта в России зафиксировано 93 случая заболевания коронавирусом.
В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями.
Таким образом, как минимум 23-й и 24-й туры
Теперь сдвинутся и остальные даты в календаре РПЛ. Если к 10 апреля эпидемия коронавируса пройдет, то 11 и 12 апреля нас ждут матчи не 25-го тура, а 23-го.
То есть, если структура календаря сохранится, и нас ждут матчи в недельном цикле, то
При этом Кубок России пока вне опасности. 23 апреля — день, когда должны состояться полуфиналы турнира — пока под ограничения не попадает.
Юрий Семин, главный тренер «Локомотива»:
«Это решение мы должны все поддержать раз такая ситуация сложилась в мире. Я полностью согласен с этим решением. Насколько перенос скажется на форме игроков? Сейчас это не главное. Главное — здоровье людей, а не
Валерий Карпин, главный тренер «Ростова»:
«Ну, а что тут говорить, перенесли так перенесли. Согласен или не согласен, какая уже разница? Если перенесли все, значит это логично. Нужно спрашивать про это решение у руководителей клубов. Как быть футболистам и тренерам в этой ситуации? Тренироваться, если можно будет, то будем тренироваться».
Роман Широков, экс-футболист:
«Отличное решение. Считаю, что в РПЛ поступили верно. Больше нечего добавить. Не потеряют ли игроки форму к этому времени? Новую выдадут».
Игорь Шалимов, главный тренер «Ахмата»:
«Это решение от РПЛ было ожидаемым. Везде чемпионаты приостановлены, поэтому к этому решению мы относимся с пониманием. Понятно, что без футбола тяжело. Сейчас командам нужно тренироваться, готовясь непонятно к какой дате. Это напрягает. Пока не ясно, что будет, возобновится чемпионат или нет. Если угроза распространения все еще будет высокой, то, может быть, мы его вообще не доиграем. В любом случае — нужно ждать.
Как этот перерыв скажется на форме игроков? Тяжело. Если брать нас, то у нас есть все условия для тренировок — и поля, и подходящая погода. Игроков нужно будет держать в тонусе. Получатся как
Прямо сейчас этот вопрос обсуждают на собрании в УЕФА в формате видеоконференции. От России в ней участвуют Сергей Прядкин, которого сегодня переизбрали в роли президента РПЛ на 5 лет, и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.
По информации Corriere della Sera, в УЕФА решили отказаться от идеи переноса Евро на июнь 2021 года и рассматривают вариант с проведением Евро-2020 в период с 23 ноября по 23 декабря этого года.
The Athletic уточняет: чтобы отложить Евро-2020 на год, организация потребует от клубов и лиг компенсацию в размере 275 миллионов фунтов стерлингов.
О проведении турнира в срок речи не идет в принципе, хотя Турция в лице президента Реджепа Эрдогана, по данным AS, на конференции предложит УЕФА перенести чемпионат Европы в их страну. На сегодняшний день в стране зарегистрировано менее 10 случаев заболевания коронавирусом.
Официальное решение по Евро, а также еврокубкам и национальным чемпионатам будет озвучено в ближайшие часы.