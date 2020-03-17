Чемпионат России, скорее всего, возобновится только в середине мая
Как стало известно «Чемпионату», Российская
Как стало известно «Чемпионату», Российская
Лига рассматривает несколько вариантов, но при этом есть понимание, что 10 апреля сезон с высокой долей вероятности не возобновится. Рассматриваются варианты с серединой мая и началом июня.
РПЛ, как и большинство европейских чемпионатов, была приостановлена
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.