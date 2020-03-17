Чемпионат России, скорее всего, возобновится только в середине мая

Источник: РИА "Новости"

Лига рассматривает несколько вариантов, но при этом есть понимание, что 10 апреля сезон с высокой долей вероятности не возобновится. Рассматриваются варианты с серединой мая и началом июня.

РПЛ, как и большинство европейских чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Официальное решение о паузе было опубликовано сегодня, 17 марта.