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16:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпионат России, скорее всего, возобновится только в середине мая

Как стало известно «Чемпионату», Российская Премьер-Лига получила рекомендацию от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) доиграть чемпионат до конца июня.

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Источник: РИА "Новости"

Лига рассматривает несколько вариантов, но при этом есть понимание, что 10 апреля сезон с высокой долей вероятности не возобновится. Рассматриваются варианты с серединой мая и началом июня.

РПЛ, как и большинство европейских чемпионатов, была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Официальное решение о паузе было опубликовано сегодня, 17 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

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