«Зенит» приостановил тренировки до 22 марта из-за паузы в РПЛ
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Зенит» принял решение о приостановке тренировок до 22 марта.
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Зенит» принял решение о приостановке тренировок до 22 марта.
Ранее на заседании Бюро исполкома Российского футбольного союза в связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции было принято решение о приостановке всех футбольных турниров в России с 17 марта до 10 апреля.
«Такое решение принято в связи с паузой в розыгрыше Тинькофф Российской