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16:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» приостановил тренировки до 22 марта из-за паузы в РПЛ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «Зенит» принял решение о приостановке тренировок до 22 марта.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее на заседании Бюро исполкома Российского футбольного союза в связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции было принято решение о приостановке всех футбольных турниров в России с 17 марта до 10 апреля.

«Такое решение принято в связи с паузой в розыгрыше Тинькофф Российской Премьер-лиги, о которой было объявлено сегодня. В следующий раз команда соберется в «Газпром"-тренировочном центре 22 марта», — сообщается на официальном сайте петербургской команды.

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