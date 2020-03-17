«Зенит» приостановил тренировки до 22 марта из-за паузы в РПЛ

Ранее на заседании Бюро исполкома Российского футбольного союза в связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции было принято решение о приостановке всех футбольных турниров в России с 17 марта до 10 апреля.

«Такое решение принято в связи с паузой в розыгрыше Тинькофф Российской Премьер-лиги, о которой было объявлено сегодня. В следующий раз команда соберется в «Газпром"-тренировочном центре 22 марта», — сообщается на официальном сайте петербургской команды.