«У русских кровь на 75% состоит из водки». В США обсуждают фанатов «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

Пока в Европе массово отменялись игры, в минувшие выходных были сыграны очередные матчи РПЛ. Болельщики не обошли стороной проблему надвигающейся эпидемии, а ярче всех проявили себя фанаты петербургского «Зенита». Их двусмысленные заряды теперь обсуждают даже в Америке.

Чем отличились фанаты «Зенита»?

Настроение матчу «Зенит» — «Урал» (7:1) задали стюарды, которые встречали зрителей в масках, а самим посетителям на входе измеряли температуру. Игра проходила без ограничений по числу посетителей, но аншлага по понятным причинам не случилось. К слову, на матче «Зенит» — «Урал» был установлен антирекорд по числу болельщиков на «Газпром Арене»: «всего» 33 677 зрителей.



Перед стартовым свистком фанаты хозяев вывесили баннер. «Мы все больны футболом и за “Зенит” умрём», — написали на баннере фанаты сине-бело-голубых, намекая на песню группы «Сплин» «Гандбол».

Источник: Чемпионат.com

Одним баннером, естественно, дело не ограничилось. В ходе игры в Санкт-Петербурге болельщики хозяев скандировали: «Мы все умрём» — чем позже вызвали негодование не только российских, но и зарубежных любителей футбола.

Как оценили скандирования питерских болельщиков американцы?

В минувшие выходные лишь наш чемпионат мог удовлетворить интересы футбольной общественности (другие просто не проводились). А так как о коронавирусе говорят везде, то американцы не могли пройти мимо столь «вызывающего» поступка российских болельщиков.

Журналист Брайан Макдональд выложил видеозапись с фанатской трибуны питерского «Зенита», где отчётливо слышны скандирования фанатов: «Мы все умрём».

В комментариях под записью американцы почти не удивлялись поведению русских:





«Их кровь состоит на 75% из водки, поэтому можно считать их стерильными».

«Это невероятно, даже по российским меркам».

«Мы все умрём!» — это неопровержимый факт!

«Русские просто сумасшедшие. Такое ощущение, будто они ничего не боятся».

«Идиоты».

Один из американцев даже добавил в свой комментарий русское слово.





«Почему я не удивлён? Всё на авось, как и всегда».