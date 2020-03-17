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17 марта, источник: Спорт-Экспресс

Тедеско хочет видеть в «Спартаке» Зиньковского и Чернова

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил заинтересованность в приобретении двух футболистов «Крыльев Советов».

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Источник: Спорт-Экспресс

Речь идет о 23-летнем полузащитнике Антоне Зиньковском (20 матчей в этом сезоне в РПЛ, пять голевых передач) и 24-летнем защитнике Никите Чернове (18 игр, один гол).

Не исключено, что москвичи попытаются подписать этих футболистов в ближайшее трансферное окно.

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