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10:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Коронавирус лишил российских судей денег

Российские судьи оказались в сложной финансовой ситуации из-за распространения коронавируса и последующей отменой матчей в чемпионате и кубке страны.

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Эпидемия инфекции лишила денег арбитров, которые работают за сдельную зарплату, а таких, отмечает источник, большинство. Постоянная ежемесячная зарплата судей составляет 30 тысяч рублей до вычета налогов. Ряд арбитров уже вынуждены занимать деньги, «чтобы выжить».

Российский футбольный союз приостановил проведение турниров под своей эгидой 17 марта. Мера коснулась элиты национального чемпионата — Российской премьер-лиги (РПЛ). Матчи не будут проводиться до 10 апреля. Аналогичные меры приняты практически во всех европейских чемпионатах.

Кроме того, 17 марта стало известно, что на фоне пандемии коронавируса перенесен чемпионат Европы. В соответствии с решением Союза европейских футбольных ассоциаций первенство пройдет летом 2021 года. УЕФА ранее также решил приостановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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