Коронавирус лишил российских судей денег

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Эпидемия инфекции лишила денег арбитров, которые работают за сдельную зарплату, а таких, отмечает источник, большинство. Постоянная ежемесячная зарплата судей составляет 30 тысяч рублей до вычета налогов. Ряд арбитров уже вынуждены занимать деньги, «чтобы выжить».

Российский футбольный союз приостановил проведение турниров под своей эгидой 17 марта. Мера коснулась элиты национального чемпионата — Российской премьер-лиги (РПЛ). Матчи не будут проводиться до 10 апреля. Аналогичные меры приняты практически во всех европейских чемпионатах.