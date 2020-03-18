Мамаев анонсировал переезд в другую страну
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
«Мы готовим глобальный переезд в другую страну. Всему свое время», — отметил он.
Мамаев также признался, что на остановку чемпионата отреагировал спокойно, подчеркнув, что здоровье важнее всего. Полузащитник также выразил надежду, что за это время он полностью оправится от «нового повреждения».
В сентябре прошлого года Павел Мамаев, отбывший наказание в колонии за драку в 2018 году, подписал контракт с «Ростовом» на два года с возможностью продления еще на сезон. Дебютировать за «Ростов» в официальных матчах он мог только в весенней части чемпионата России.
В воскресенье Мамаев не принял участие в матче чемпионата России по футболу против «Локомотива» по состоянию здоровья.