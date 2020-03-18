Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
10:22 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург

«Зенит» в полном составе пройдет тест на коронавирус

Футболисты и тренерский штаб петербургского клуба «Зенит» пройдут тестирование на выявление коронавирусной инфекции, сообщает «Чемпионат.com».

Наверх
Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Результаты тестов позволят скорректировать планы команды по возобновлению чемпионата. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отметил, что на данном этапе здоровье важнее футбола. Поэтому все игроки пройдут тест на наличие коронавируса.

Ранее было принято решение приостановить чемпионата России по футболу из-за угрозы распространения коронавируса.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Петербуржцы предпочитают квартиры на втором этаже или пентхаусы
Паром «Принцесса Анастасия» может остаться без Таллина
Новая эра. По какому календарю станет жить европейский футбол
Павел Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Сборная России по биатлону в прошедшем сезоне была еще хуже
Спорт на карантине: что происходит 18 марта (онлайн)
Красно-белые ангелы: неотразимые девушки из «Спартака» (фото)
Экс-чемпион мира по боксу умер на 59-м году жизни
«Ак Барс» призвал КХЛ отменить плей-офф
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь