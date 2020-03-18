«Зенит» в полном составе пройдет тест на коронавирус
Футболисты и тренерский штаб петербургского клуба «Зенит» пройдут тестирование на выявление коронавирусной инфекции, сообщает «Чемпионат.com».
Футболисты и тренерский штаб петербургского клуба «Зенит» пройдут тестирование на выявление коронавирусной инфекции, сообщает «Чемпионат.com».
Результаты тестов позволят скорректировать планы команды по возобновлению чемпионата. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев отметил, что на данном этапе здоровье важнее футбола. Поэтому все игроки пройдут тест на наличие коронавируса.
Ранее было принято решение приостановить чемпионата России по футболу