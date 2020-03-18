Мостовой — открытие РПЛ: три года назад играл за 15 тысяч в «Долгопрудном», а теперь его ждет «Зенит»

Источник: Спорт-Экспресс

Андрей Мостовой — лучший бомбардир «Сочи» с шестью голами и один из самых ярких игроков в весенней части чемпионата вместе с Александром Кокориным. Его отчество не Александрович, и никакого отношения к бывшему полузащитнику сборной России он не имеет. Андрей родился в Омске, начинал в академии ЦСКА, потом от него отказался «Локомотив», и через ПФЛ и ФНЛ он добрался до премьер-лиги. 22-летний полузащитник стал основным игроком дебютанта чемпионата еще при Александре Точилине, а когда в клуб пришел Владимир Федотов, раскрылся с новой стороны.

«Локо» не стал предлагать контракт Мостовому. Тогда он выбрал «Долгопрудный»

Бывший главный тренер «Казанки» Денис Клюев познакомился с Мостовым еще в академии «Локо», где он тренировал ребят 1997 года рождения. ЦСКА парень не пригодился из-за антропометрических данных: в 14 лет, когда все начали резко расти, Мостовой прилично отставал и ему предложили уйти в другой клуб. Андрей выбрал «Локомотив».

— Когда он только пришел в нашу академию из ЦСКА, было видно, что парнишка обученный, умный, но не было прямо восторга, — рассказывает Клюев. — Умеющий, неплохой, но не больше. Выходил слева, справа, так как академия играет в три форварда. На фоне других не сказать, чтобы выделялся. Потом он дорос до молодежной команды, отыграл там год, но контракта ему не предложили. У «Локомотива» на тот момент были неплохие ребята, клуб сделал ставку на других. Перспектива заиграть в главной команде на тот момент не прослеживалась. Но это случается сплошь и рядом, всем в клубе не остаться. И не все здесь зависит от тренера. Это было решение руководства, которое они обсуждали со штабом. История была еще до прихода Ильи Геркуса, при старом менеджменте. Поэтому сначала он пошел в «Долгопрудный», с этим клубом у нас была неплохая связь. Они с удовольствием брали ребят, выводили их на следующий уровень.

Сейчас кроме Мостового никто из выпускников академии «Локо» 1997 года в РПЛ не играет. В 18 лет Андрей перешел в «Долгопрудный». Тогда команду возглавлял Андрей Мещанинов.

— Он приехал к нам после Нового года на просмотровый сбор и я увидел, что у него есть понимание игры — знает, куда и как бежать, — отметил он. — Андрей все схватывал на лету, выполнял, что просит тренер. У нас наладился хороший контакт. За сборы он сильно прибавил и уже перед возобновлением первенства ПФЛ играл так, как было нужно мне и команде. Я спокойно поставил его в первом же туре и Мостовой сразу стал основным игроком. При этом был самым молодым. Ему повезло с командой: в «Долгопрудном» собраны интересные ветераны, которые умеют отличать футболиста от не футболиста. Сразу же начали его подтягивать в коллектив. Он и правда хороший парень — спокойный, добродушный, с ним легко и просто, плюс хорошее чувство юмора. Мы с ним до сих пор созваниваемся, в том году ездил к нему в гости в Сочи.

Мостовой провел в ПФЛ 10 матчей, забил два гола и получал 15 тысяч рублей в месяц. Конечно, долго так продолжаться не могло. И уже летом 2016-го он получил предложение от «Химок». Хотя до этого съездил на просмотр в «Зенит-2» к Владиславу Радимову. Но там его кандидатуру забраковали. Был интерес и от «Спартака-2», но только подмосковный клуб сделал конкретное предложение.

Краткосрочный период в «Зените-2», сорвавшаяся аренда в «Рубин»

В «Химках» Мостовой провел полтора сезона. В первом отыграл 34 матча. Во втором начались проблемы. Осенью он стабильно выходил в основе, но потом наступили зимние сборы. Там, по словам Мостового, главный тренер Игорь Шалимов отдавал предпочтение другим игрокам.

— Насколько я помню, уйти захотел сам футболист, и клуб не стал этому препятствовать, — говорит заместитель генерального директора «Химок» Дмитрий Баранник. — Какую-то роль сыграли его представители. В итоге предпочел поехать в Петербург. Тогда Шалимов делал выбор, но я не знаю, о чем они говорили с Мостовым. Это был интересный игрок. Но кто-то от него хотел большего. Ведь он типично крайний нападающий, который хорошо играл вперед и не так хорошо действовал в обороне.

В 2018 году Мостовой начал сотрудничать с компанией ProSports Management Германа Ткаченко. С их помощью и удалось организовать переход в «Зенит». Однако сначала клуб не рискнул заключать с нападающим долгосрочный контракт. Соглашение было подписано на несколько месяцев — до лета 2019-го. После этого спортивному департаменту необходимо было решить, что делать дальше. Мостовой забил 5 мячей в 13 играх за «Зенит-2». Хоть это и не помогло команде остаться в ФНЛ, Андрей точно выделялся на фоне других. Потом в клубе состоялась дискуссия о подписании долгосрочного контракта. Не поддерживал это решение разве что бывший сотрудник спортдепартамента «Зенита» Вячеслав Малафеев. Но в итоге стороны пришли к единому мнению, и Мостовой заключил четырехлетнее соглашение с клубом при условии, что ближайший год проведет в аренде.

На первый сбор, тем не менее, он поехал с основной командой. А после «Зенит» договорился об аренде игрока в «Рубин». Медосмотр уже был пройден, Мостовой готовился к работе, как ему сообщили, что в Петербурге изменили решение: ближайший сезон 22-летний футболист должен провести в «Сочи».

Генеральный директор черноморского клуба Дмитрий Рубашко рассказал, когда они обратили внимание на Мостового.

— Мы приметили его еще в первой лиге, когда играли там с «Химками», — рассказал он. — Понимали, что это достаточно качественный игрок, не просто так оказался в «Зените». Так что это не просто стечение обстоятельств. Провели конкретную работу. В итоге было принято решение при возможности взять его в аренду. Летом игроки приехали в разном состоянии, сейчас прошли хорошие сборы. Так что это планомерная работа привела к такому прогрессу игрока. Но это заслуга всей команды, все хотели поправить ситуацию в таблице. Андрей — нормальный профессионал, который не хочет растрачивать себя на ненужные вещи. Он прекрасно понимает, что очень быстро можно снова оказаться внизу. Он хочет играть, и, думаю, у него все для этого есть. О будущем игрока с «Зенитом» пока не разговаривали. Впереди еще много туров.

Вернется ли Мостовой в «Зенит»?

По данным «СЭ», в «Зените» еще летом 2019-го года были очень довольны подписанием соглашения с футболистом, который достался им за разумные деньги. Некоторые даже осторожно шутили, что это первый будущий футболист основы, в которого не вложили миллионы евро. С человеческими качествами у Мостового тоже все в порядке. Его зарплата, естественно, выросла по сравнению с 15 тысячами в «Долгопрудном», но остается в разумных пределах.

— Он парень с характером, понимал, что не все сразу, — говорит Клюев. — Умеет терпеть, но при этом нигде не задерживался. У каждого свой путь до премьер-лиги. Значит, он делал всегда правильный выбор, правильно относился к себе и футболу. Не все сразу попадают в «Локо», «Спартак», «Динамо», я сам проходил через такое. В том же «Долгопрудном» он мог остаться навеки. Таких историй немало. Но давайте пока посмотрим на него, не будет торопиться.

— Он умеет слушать, умеет быть там, где интересно и полезно — это тоже важное качество. Раньше результативность у него не была такая хорошая. Я еще в «Долгопрудном» ставил ему это в упрек. Сейчас ситуация изменилась. Главное, не останавливаться и повторить уже в следующем сезоне.

А Дмитрий Баранник, рассуждая о его перспективах в «Зените», отмечает, что лучше не торопиться:

— «Зенит»? Там есть такой крайний нападающий Малком. Готов ли он с ним конкурировать? Не знаю. Думаю, для того, чтобы ему приблизиться к этому уровню, ему нужно провести еще один сезон в клубе поскромнее. «Сочи» имеет хороший потенциал уже в следующем сезоне побороться за места выше. И как проявит там себя Мостовой очень интересно.