Ковалевски предложил «Спартаку» сыграть в футбол на приставке. Федун согласился

В России и Польше национальные чемпионаты прерваны из-за пандемии коронавируса.
«Стомиль» провел несколько виртуальных игр с клубом «Хробры» — своим соперником в перенесенном матче.
«Я предложил идею сыграть в виртуальный футбол нашему сопернику по следующему туру. Они ответили согласием и уже провели несколько игр.
Теперь ждем такой встречи с другой командой. Думаю предложить сыграть в футбол на приставке «Спартаку», надо написать Томасу Цорну.
А я бы с удовольствием сыграл против владельца «Спартака» Леонида Федуна, — сказал Ковалевски.
Федун ответил, что футболисты красно-белых ответят согласием на предложение экс-вратаря клуба.
«Думаю, команда не будет против сыграть с ними. Пусть ребята играют», — сказал Федун.