Ковалевски предложил «Спартаку» сыграть в футбол на приставке. Федун согласился

Источник: РИА "Новости"

В России и Польше национальные чемпионаты прерваны из-за пандемии коронавируса.

«Стомиль» провел несколько виртуальных игр с клубом «Хробры» — своим соперником в перенесенном матче.

«Я предложил идею сыграть в виртуальный футбол нашему сопернику по следующему туру. Они ответили согласием и уже провели несколько игр.

Теперь ждем такой встречи с другой командой. Думаю предложить сыграть в футбол на приставке «Спартаку», надо написать Томасу Цорну.

А я бы с удовольствием сыграл против владельца «Спартака» Леонида Федуна, — сказал Ковалевски.

Федун ответил, что футболисты красно-белых ответят согласием на предложение экс-вратаря клуба.