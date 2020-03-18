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15:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» прервет тренировки на 5 дней и в полном составе сдаст тест на коронавирус

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о планах команды на ближайшее время в связи с эпидемией коронавируса.

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Источник: Спорт-Экспресс

Розыгрыш чемпионата России был временнно приостановлен, как и большинство других турниров по всему миру.

— Сейчас, думаю, все должны рассуждать как граждане, не как профессионалы, — цитирует официальный сайт «Рубина» Слуцкого. — Ситуация действительно очень серьезная. Некоторые считают, что российские власти перестраховываются. На самом деле этого точно нет, потому что у меня достаточно знакомых и в Англии, и в Голландии, где ситуация действительно непростая. Сейчас мы все должны быть максимально правильными, и я призываю всех, у кого есть такая возможность, оставаться дома на карантине и выполнять свои гражданские обязательства. Никто из нас не знает, являемся ли мы не просто больными людьми, а разносчиками этого вируса. Сейчас я присоединяюсь к акции, которая идет — постараться быть на карантине и постараться обезопасить не только себя, но и всех окружающих.

— Есть какая-то определенность по поводу будущих планов команды? Продолжит она тренироваться или будет пауза?

— Мы возьмем пятидневную паузу в тренировочном процессе. У всех игроков будут индивидуальные программы, которые они должны будут выполнять. Также в ближайшие дни вся команда, включая персонал, сдадут тест на коронавирус.

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