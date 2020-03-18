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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» оштрафован на 50 тыс рублей за баннер с Терешковой

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Михаил Гончаров. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал тульский «Арсенал» на 50 тысяч рублей по итогам матча 22-го тура Российской премьер-лиги с казанским «Рубином», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Арсенал» 14 марта на своем поле уступил «Рубину» со счетом 0:1. Во время матча болельщики туляков развернули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, на котором было написано: «Валя, ты просто космос».

«В рапорте делегата была сделана запись о том, что болельщики “Арсенала” вывесили несогласованный баннер. Позже поступило заявление, что на противоположной трибуне был еще один баннер. За дважды несогласованный баннер “Арсенал” оштрафован на 50 тыс рублей», — сказал Григорьянц журналистам.

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