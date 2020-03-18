«Арсенал» оштрафован на 50 тыс рублей за баннер с Терешковой

«Арсенал» 14 марта на своем поле уступил «Рубину» со счетом 0:1. Во время матча болельщики туляков развернули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, на котором было написано: «Валя, ты просто космос».

«В рапорте делегата была сделана запись о том, что болельщики “Арсенала” вывесили несогласованный баннер. Позже поступило заявление, что на противоположной трибуне был еще один баннер. За дважды несогласованный баннер “Арсенал” оштрафован на 50 тыс рублей», — сказал Григорьянц журналистам.