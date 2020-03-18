«Спартак» оштрафован на 175 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с «Оренбургом»
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/.
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/.
«Спартак» в гостях обыграл «Оренбург» со счетом 3:1.
«За пиротехнику “Спартак” оштрафован на 20 тыс. рублей, а за скандирование нецензурных выражений — на 100 тыс. рублей, также за появление посторонних лиц на поле клуб заплатит 20 тыс. рублей, — сказал Григорьянц. — Генеральный директор “Спартака” Томас Цорн появился в технической зоне, за это клубу полагается штраф размером 10 тыс. рублей. После забитых голов болельщики “Спартака” массово покидали трибуну, в данном случае службы безопасности сработали не самым лучшим образом — “Оренбург” оштрафован на 100 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей “Спартак” получает штраф в 25 тыс. рублей».
Также главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заплатит личный штраф в 50 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны и за появление на поле. «Также в матче прошлого тура против “Краснодара” на фанатской трибуне “Спартака” появился несогласованный баннер, клуб заплатит 25 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений на той же игры
Грозненский «Ахмат» оштрафован на 150 тыс. рублей по итогам матча с московским «Динамо» (2:3) за необеспечение безопасности и появление на поле посторонних лиц. «Футболисты “Ахмата” получили шесть желтых карточек — 100 тыс. рублей штрафа за неподобающее поведение команды», — добавил глава КДК.
Самарские «Крылья Советов» заплатят 75 тыс. рублей за скандирование нецензурных выражений и появление болельщика на защитном ограждении в матче с «Тамбовом» (0:3). «В игре между “Сочи” и “Краснодаром” (который закончился победой “Сочи” со счетом 2:0 — прим. ТАСС) Мурад Мусаев покидал пределы технической зоны “Краснодара”, за это ему полагается личный штраф размером в 30 тыс. рублей», — заключил Григорьянц.