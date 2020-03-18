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16:58 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» оштрафован на 175 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с «Оренбургом»

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 175 тыс. рублей по итогам матча 22-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в гостях обыграл «Оренбург» со счетом 3:1.

«За пиротехнику “Спартак” оштрафован на 20 тыс. рублей, а за скандирование нецензурных выражений — на 100 тыс. рублей, также за появление посторонних лиц на поле клуб заплатит 20 тыс. рублей, — сказал Григорьянц. — Генеральный директор “Спартака” Томас Цорн появился в технической зоне, за это клубу полагается штраф размером 10 тыс. рублей. После забитых голов болельщики “Спартака” массово покидали трибуну, в данном случае службы безопасности сработали не самым лучшим образом — “Оренбург” оштрафован на 100 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей “Спартак” получает штраф в 25 тыс. рублей».

Также главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заплатит личный штраф в 50 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны и за появление на поле. «Также в матче прошлого тура против “Краснодара” на фанатской трибуне “Спартака” появился несогласованный баннер, клуб заплатит 25 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений на той же игры красно-белые оштрафованы на 100 тыс. рублей», — добавил Григорьянц.

Грозненский «Ахмат» оштрафован на 150 тыс. рублей по итогам матча с московским «Динамо» (2:3) за необеспечение безопасности и появление на поле посторонних лиц. «Футболисты “Ахмата” получили шесть желтых карточек — 100 тыс. рублей штрафа за неподобающее поведение команды», — добавил глава КДК.

Самарские «Крылья Советов» заплатят 75 тыс. рублей за скандирование нецензурных выражений и появление болельщика на защитном ограждении в матче с «Тамбовом» (0:3). «В игре между “Сочи” и “Краснодаром” (который закончился победой “Сочи” со счетом 2:0 — прим. ТАСС) Мурад Мусаев покидал пределы технической зоны “Краснодара”, за это ему полагается личный штраф размером в 30 тыс. рублей», — заключил Григорьянц.

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