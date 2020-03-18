«Спартак» оштрафован на 175 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с «Оренбургом»

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в гостях обыграл «Оренбург» со счетом 3:1.

«За пиротехнику “Спартак” оштрафован на 20 тыс. рублей, а за скандирование нецензурных выражений — на 100 тыс. рублей, также за появление посторонних лиц на поле клуб заплатит 20 тыс. рублей, — сказал Григорьянц. — Генеральный директор “Спартака” Томас Цорн появился в технической зоне, за это клубу полагается штраф размером 10 тыс. рублей. После забитых голов болельщики “Спартака” массово покидали трибуну, в данном случае службы безопасности сработали не самым лучшим образом — “Оренбург” оштрафован на 100 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей “Спартак” получает штраф в 25 тыс. рублей».

Также главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заплатит личный штраф в 50 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны и за появление на поле. «Также в матче прошлого тура против “Краснодара” на фанатской трибуне “Спартака” появился несогласованный баннер, клуб заплатит 25 тыс. рублей. За скандирование нецензурных выражений на той же игры красно-белые оштрафованы на 100 тыс. рублей», — добавил Григорьянц.

Грозненский «Ахмат» оштрафован на 150 тыс. рублей по итогам матча с московским «Динамо» (2:3) за необеспечение безопасности и появление на поле посторонних лиц. «Футболисты “Ахмата” получили шесть желтых карточек — 100 тыс. рублей штрафа за неподобающее поведение команды», — добавил глава КДК.