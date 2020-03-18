РПЛ, КХЛ, НХЛ, НБА — когда возобновятся главные турниры? Информация на 18 марта

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Футбол:

Российская Премьер-Лига и все остальные турниры под эгидой РФС — до 10 апреля.

АПЛ — до 4 апреля.

Ла Лига — до 5 апреля.

Серия А — до 3 апреля.

Бундеслига — до 2 апреля.

Лига 1 — на неопределённый срок.

Лига чемпионов и Лига Европы — на неопределённый срок, финалы турниров могут пройти в конце июня.

Евро-2020 — пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Теннис:

Все турниры WTA — до 2 мая.

Все турниры ATP — до 27 апреля.

Хоккей:

НХЛ — на неопределённый срок, может возобновиться 15 мая.

КХЛ — до 10 апреля.



Баскетбол:

НБА — возможно возобновление летом.

Единая лига ВТБ — до 10 апреля.

Евролига и Еврокубок — как минимум до 11 апреля.

Автоспорт:

Формула-1 — отложена на неопределённый срок, первые этапы были перенесены. Первые гонки ожидаются не раньше лета.



Бокс/MMA

Хабиб — Фергюсон — бой по-прежнему намечен на 18 апреля, но пока неизвестно, в какой стране он состоится.

Емельяненко — Исмаилов — в июле.



Прочие: