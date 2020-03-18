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17:15 (мск), источник: Чемпионат.com

РПЛ, КХЛ, НХЛ, НБА — когда возобновятся главные турниры? Информация на 18 марта

Из-за угрозы распространения коронавируса по всему миру переносятся и отменяются турниры.

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Футбол:

Российская Премьер-Лига и все остальные турниры под эгидой РФС — до 10 апреля.
АПЛ — до 4 апреля.
Ла Лига — до 5 апреля.
Серия А — до 3 апреля.
Бундеслига — до 2 апреля.
Лига 1 — на неопределённый срок.

Лига чемпионов и Лига Европы — на неопределённый срок, финалы турниров могут пройти в конце июня.
Евро-2020 — пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Теннис:

Все турниры WTA — до 2 мая.
Все турниры ATP — до 27 апреля.

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Хоккей:

НХЛ — на неопределённый срок, может возобновиться 15 мая.
КХЛ — до 10 апреля.

Баскетбол:

НБА — возможно возобновление летом.
Единая лига ВТБ — до 10 апреля.
Евролига и Еврокубок — как минимум до 11 апреля.

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Автоспорт:

Формула-1 — отложена на неопределённый срок, первые этапы были перенесены. Первые гонки ожидаются не раньше лета.

Бокс/MMA

Хабиб — Фергюсон — бой по-прежнему намечен на 18 апреля, но пока неизвестно, в какой стране он состоится.
Емельяненко — Исмаилов — в июле.

Прочие:

Чемпионат мира по фигурному катанию — не раньше октября.
Чемпионат России по биатлону — возможно, в ноябре этого года.
Чемпионат России по лыжным гонкам — отменён.

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