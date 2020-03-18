РПЛ, КХЛ, НХЛ, НБА — когда возобновятся главные турниры? Информация на 18 марта

Футбол:
Российская
АПЛ — до 4 апреля.
Ла Лига — до 5 апреля.
Серия А — до 3 апреля.
Бундеслига — до 2 апреля.
Лига 1 — на неопределённый срок.
Лига чемпионов и Лига Европы — на неопределённый срок, финалы турниров могут пройти в конце июня.
Евро-2020 — пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Теннис:
Все турниры WTA — до 2 мая.
Все турниры ATP — до 27 апреля.
Хоккей:
НХЛ — на неопределённый срок, может возобновиться 15 мая.
КХЛ — до 10 апреля.
Баскетбол:
НБА — возможно возобновление летом.
Единая лига ВТБ — до 10 апреля.
Евролига и Еврокубок — как минимум до 11 апреля.
Автоспорт:
Формула-1 — отложена на неопределённый срок, первые этапы были перенесены. Первые гонки ожидаются не раньше лета.
Бокс/MMA
Хабиб — Фергюсон — бой
Емельяненко — Исмаилов — в июле.
Прочие:
Чемпионат мира по фигурному катанию — не раньше октября.
Чемпионат России по биатлону — возможно, в ноябре этого года.
Чемпионат России по лыжным гонкам — отменён.