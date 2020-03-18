РПЛ на карантине. Чем занимаются клубы
В
В
Чемпион и лидер решил приостановить тренировки 17 марта. Команда из
«Мы соблюдаем все рекомендации, которые нужны в этом случае, и просим вас соблюдать их также. Не выходите без надобности из дома, соблюдайте все правила гигиены. Я верю, что мы обязательно справимся со всем», — главный тренер
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что команда продолжает работать в обычном режиме на базе. «Выходные будут обязательно. В это время игроки должны находиться в Москве. Тренируемся, разъезжаемся по домам, собираемся и опять тренируемся — ничего нового, так и будем работать», — сказал Семин в комментарии для ТАСС.
В соцсетях
«Быки» работают в тренировочном режиме, сообщили «СЭ» в
После решения о карантине в лиге бронзовый призер проинформировал болельщиков: билеты на матч с «Динамо» будут действительны, но желающие могут сдать их в кассы стадиона клуба.
Информацию по работе во время карантина донской клуб пока не объявлял.
Жена полузащитника Павла Мамаева Алана в серии ответов на вопросы в своем Instagram подчеркнула, что прекрасно знакома с новостями, никуда ехать в отпуск не собиралась, тем более его нет — идут тренировки.
Информацию по изоляции и работе во время карантина армейцы пока не объявляли.
После решения о карантине в лиге 17 марта динамовцы вылетели в Москву. Команда получила несколько выходных, а с 23 марта планирует приступить к тренировкам в Новогорске.
Перед вылетом состоялось общекомандное собрание, на котором футболистам были разъяснены меры профилактики и временно изменившийся порядок выезда и въезда в РФ.
Тульский клуб объявил двухнедельную паузу в тренировках с 18 марта. Это время игроки будут заниматься индивидуально. Команда должна возобновить занятия 1 апреля.
«Согласно рекомендациям РФС и Министерства здравоохранения России тренеры, игроки и персонал отправлены на карантин и будут находиться дома. Тренерский штаб разработал для каждого футболиста специальную программу упражнений, которой они будут следовать ближайшие две недели», — сказал врач оружейников Александр Резепов в интервью клубной
Московский клуб объявил о решении приостановить тренировки первой команды в Тушине с 18 до 26 марта. Игроки переходят на индивидуальный режим занятий в домашних условиях до возобновления полноценного тренировочного процесса на клубной базе.
Ночью в Москву из Германии вернулся форвард Андре Шюррле. Чемпион мира-2014 объявил об уходе на двухнедельный карантин, демонстрирует в соцсетях книги и занятия в домашних условиях.
Башкирский клуб объявил двухнедельную паузу в тренировках с 18 марта. В это время футболисты будут поддерживать физическую форму индивидуально. В полном составе команда должна собраться на стадионе «Нефтяник» 2 апреля.
«Не вижу смысла в тренировках в эти дни, не имея четкого представления о дате ближайшего матча. Пусть игроки отдохнут вместе с семьями, будут рядом с близкими, чтобы иметь возможность помочь и поддержать в любую минуту. Форму не растеряют, инструкции как поддержать ее в паузе, даны строгие», — написал главный тренер Вадим Евсеев в своем Instagram.
После решения о карантине в лиге 17 марта президент уральского клуба Григорий Иванов сообщил: у команды есть два возможных варианта построения тренировочного процесса, которые в ближайшее время предстоит обсудить.
«Все понимают, что ситуация очень серьезная. Других вариантов, кроме приостановления РПЛ, просто не было. Мы же говорим о жизни людей, болельщиков, футболистов. Никаких нареканий не было. Нашими футбольными клубами руководят умные люди, которые понимают сложившуюся ситуацию. Будем решать, что делать», — приводит слова Иванова
После домашнего матча с «Крыльями» в Нижнем Новгороде (на данный момент последний в чемпионате) в понедельник, 16 марта, тамбовская команда ушла на карантин. Возобновить тренировки она планирует на следующей неделе на подмосковной базе «Спартака» в Тарасовке, где работает в весенней части сезона.
Информацию по работе во время карантина сочинцы не объявляли.
«До встречи 11 апреля», — прощание в соцсетях южан пока касается только матчей.
Клуб также сообщил, что менять билеты на отложенную игру с «Ростовом» (с датой 20 марта) не нужно — они будут действительны вне зависимости от дня ее проведения. При этом у болельщиков есть возможность оформить возврат.
Клуб из Оренбурга приостановил тренировочный процесс с 18 марта и объявил короткий отпуск на четыре дня. Занятия должны возобновиться в понедельник, 23 марта. Как и во многих других клубах, никто из футболистов далеко не уезжает.
Казанский клуб сообщил о приостановке тренировочной работы на 5 дней с 18 марта. При этом вся команда пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию.
«Сейчас я присоединяюсь к акции, которая идет — постараться быть на карантине и постараться обезопасить не только себя, но и всех окружающих. Мы возьмем пятидневную паузу в тренировочном процессе. У всех игроков будут индивидуальные программы, которые они должны будут выполнять. Также в ближайшие дни вся команда, включая персонал, сдадут тест на коронавирус», — сказал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью клубной
Информацию по работе во время карантина самарцы не объявляли.
Клуб сообщил, что купленные ранее билеты на отмененную игру с «Ахматом» будут действительны. Для тех, кто не имеет возможности посетить матч в связи с переносом на другую дату, предоставляется возможность вернуть денежные средства.
Грозненский клуб во время паузы будет жить, тренироваться и проводить двусторонние матчи в Грозном. В начале следующей недели футболисты получат два выходных. При этом все время карантина никто никуда уезжать не будет, цитирует ТАСС главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова.
Тем временем футболисты принимают участие StayAtHomeChallenge (челлендж «Оставайся дома»). К звездам в чеканке туалетной бумаги с мытьем рук присоединились Себастьян Дриусси и Джордан Ларссон, Матиас Норманн и Хвича Кварацхелия.