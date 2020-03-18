РПЛ на карантине. Чем занимаются клубы

«Зенит»

Чемпион и лидер решил приостановить тренировки 17 марта. Команда из Санкт-Петербурга планирует собраться на своей базе 22 марта.

«Мы соблюдаем все рекомендации, которые нужны в этом случае, и просим вас соблюдать их также. Не выходите без надобности из дома, соблюдайте все правила гигиены. Я верю, что мы обязательно справимся со всем», — главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак записал обращение к болельщикам, а его жена Анна ранее сообщила о добровольной изоляции с детьми.

«Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что команда продолжает работать в обычном режиме на базе. «Выходные будут обязательно. В это время игроки должны находиться в Москве. Тренируемся, разъезжаемся по домам, собираемся и опять тренируемся — ничего нового, так и будем работать», — сказал Семин в комментарии для ТАСС.

Вице-чемпион на клубном сайте сообщил, что вернет деньги за билеты на отложенный матч с «Оренбургом».

В соцсетях красно-зеленые предложили развлечься игрой в крестики-нолики. Аккаунт РПЛ отреагировал — и проиграл первым же ходом.

«Краснодар»

«Быки» работают в тренировочном режиме, сообщили «СЭ» в пресс-службе краснодарского клуба.

После решения о карантине в лиге бронзовый призер проинформировал болельщиков: билеты на матч с «Динамо» будут действительны, но желающие могут сдать их в кассы стадиона клуба.

«Ростов»

Информацию по работе во время карантина донской клуб пока не объявлял.

Жена полузащитника Павла Мамаева Алана в серии ответов на вопросы в своем Instagram подчеркнула, что прекрасно знакома с новостями, никуда ехать в отпуск не собиралась, тем более его нет — идут тренировки.

ЦСКА

Информацию по изоляции и работе во время карантина армейцы пока не объявляли.

Московский клуб вскоре также сообщит о порядке возврата билетов на отмененный матч с «Зенитом».

«Динамо»

Бело-голубые после выезда на матч чемпионата в Грозный вернулись в Сочи. Здесь они собирались тренироваться вторую неделю — теперь при подготовке к гостевой встрече с «Краснодаром».

После решения о карантине в лиге 17 марта динамовцы вылетели в Москву. Команда получила несколько выходных, а с 23 марта планирует приступить к тренировкам в Новогорске.

Перед вылетом состоялось общекомандное собрание, на котором футболистам были разъяснены меры профилактики и временно изменившийся порядок выезда и въезда в РФ.

«Арсенал»

Тульский клуб объявил двухнедельную паузу в тренировках с 18 марта. Это время игроки будут заниматься индивидуально. Команда должна возобновить занятия 1 апреля.

«Согласно рекомендациям РФС и Министерства здравоохранения России тренеры, игроки и персонал отправлены на карантин и будут находиться дома. Тренерский штаб разработал для каждого футболиста специальную программу упражнений, которой они будут следовать ближайшие две недели», — сказал врач оружейников Александр Резепов в интервью клубной пресс-службе.

«Спартак»

Московский клуб объявил о решении приостановить тренировки первой команды в Тушине с 18 до 26 марта. Игроки переходят на индивидуальный режим занятий в домашних условиях до возобновления полноценного тренировочного процесса на клубной базе.

Ночью в Москву из Германии вернулся форвард Андре Шюррле. Чемпион мира-2014 объявил об уходе на двухнедельный карантин, демонстрирует в соцсетях книги и занятия в домашних условиях.

«Уфа»

Башкирский клуб объявил двухнедельную паузу в тренировках с 18 марта. В это время футболисты будут поддерживать физическую форму индивидуально. В полном составе команда должна собраться на стадионе «Нефтяник» 2 апреля.

«Не вижу смысла в тренировках в эти дни, не имея четкого представления о дате ближайшего матча. Пусть игроки отдохнут вместе с семьями, будут рядом с близкими, чтобы иметь возможность помочь и поддержать в любую минуту. Форму не растеряют, инструкции как поддержать ее в паузе, даны строгие», — написал главный тренер Вадим Евсеев в своем Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B93515aj4M1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B93515aj4M1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Не вижу смысла в тренировках в эти дни, не имея четкого представления о дате ближайшего матча. Пусть игроки отдохнут вместе с семьями, будут рядом с близкими, чтобы иметь возможность помочь и поддержать в любую минуту. Форму не растеряют, инструкции как поддержать ее в паузе, даны строгие#спорт#уфановости #футбол #евсеев #нашалигачампионов</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/vadimevseev16/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Evseev</a> (@vadimevseev16) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-18T11:34:57+00:00">18 Мар 2020 в 4:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Урал»

После решения о карантине в лиге 17 марта президент уральского клуба Григорий Иванов сообщил: у команды есть два возможных варианта построения тренировочного процесса, которые в ближайшее время предстоит обсудить.

«Все понимают, что ситуация очень серьезная. Других вариантов, кроме приостановления РПЛ, просто не было. Мы же говорим о жизни людей, болельщиков, футболистов. Никаких нареканий не было. Нашими футбольными клубами руководят умные люди, которые понимают сложившуюся ситуацию. Будем решать, что делать», — приводит слова Иванова пресс-служба клуба.

«Тамбов»

После домашнего матча с «Крыльями» в Нижнем Новгороде (на данный момент последний в чемпионате) в понедельник, 16 марта, тамбовская команда ушла на карантин. Возобновить тренировки она планирует на следующей неделе на подмосковной базе «Спартака» в Тарасовке, где работает в весенней части сезона.

«Сочи»

Информацию по работе во время карантина сочинцы не объявляли.

«До встречи 11 апреля», — прощание в соцсетях южан пока касается только матчей.

Клуб также сообщил, что менять билеты на отложенную игру с «Ростовом» (с датой 20 марта) не нужно — они будут действительны вне зависимости от дня ее проведения. При этом у болельщиков есть возможность оформить возврат.

«Оренбург»

Клуб из Оренбурга приостановил тренировочный процесс с 18 марта и объявил короткий отпуск на четыре дня. Занятия должны возобновиться в понедельник, 23 марта. Как и во многих других клубах, никто из футболистов далеко не уезжает.

«Рубин»

Казанский клуб сообщил о приостановке тренировочной работы на 5 дней с 18 марта. При этом вся команда пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию.

«Сейчас я присоединяюсь к акции, которая идет — постараться быть на карантине и постараться обезопасить не только себя, но и всех окружающих. Мы возьмем пятидневную паузу в тренировочном процессе. У всех игроков будут индивидуальные программы, которые они должны будут выполнять. Также в ближайшие дни вся команда, включая персонал, сдадут тест на коронавирус», — сказал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью клубной пресс-службе.

«Крылья Советов»

Информацию по работе во время карантина самарцы не объявляли.

Клуб сообщил, что купленные ранее билеты на отмененную игру с «Ахматом» будут действительны. Для тех, кто не имеет возможности посетить матч в связи с переносом на другую дату, предоставляется возможность вернуть денежные средства.

«Ахмат»

Грозненский клуб во время паузы будет жить, тренироваться и проводить двусторонние матчи в Грозном. В начале следующей недели футболисты получат два выходных. При этом все время карантина никто никуда уезжать не будет, цитирует ТАСС главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова.