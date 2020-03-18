Три английских клуба претендуют на Чалова

По данным источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоимость форварда оценивается в € 27 млн.

21-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах в Российской Премьер-Лиге (21 — в основном составе), стал автором пяти забитых мячей (один — с пенальти), а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.