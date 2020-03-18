Три английских клуба претендуют на Чалова
«Кристал Пэлас», «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» проявляют интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову, утверждает HITC со ссылкой на печатную версию Daily Mirror.
«Кристал Пэлас», «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион» проявляют интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову, утверждает HITC со ссылкой на печатную версию Daily Mirror.
По данным источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Стоимость форварда оценивается в € 27 млн.
21-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 22 матчах в Российской