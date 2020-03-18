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21:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роман Широков: Пойду ли я Госдуму? Были такие мысли

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и сборной России Роман Широков на встрече со студентами РГСУ сказал, что рассматривает вариант баллотироваться в Госдуму РФ.

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— Пойду ли я в Госдуму в 2021 году? Пока не знаю. Но были такие мысли, — сказал Широков. — Я, кстати, нормально к этому отношусь. Все спортсмены, которые туда попадают, стали более ответственно подходить к этом. Не просто так посидеть, как это было в 90-х, в нулевых. Сейчас они идут туда осознанно, хотят что-то сделать. Получается или нет — это второй вопрос. Но то, что это осознанно, а не просто чтобы посидеть — это факт.

38-летний Роман Широков завершил карьеру в 2016 году. Последним его клубом был ЦСКА.

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