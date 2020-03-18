Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Футбол. Премьер-лига
16.03
Тамбов
Крылья Советов
30
Все события
Фоторепортажи
16Коронавирус закрывает стадионы по всей Европе
17Лидер начал с нулей
20:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Футболисты набивают туалетную бумагу, это не смешно». Куат — об отмене матча сборной, разлуке с семьей и режиме в «Оренбурге»

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат не успел воссоединиться с семьей до закрытия границ между Казахстаном и Россией из-за угрозы распространения коронавируса.

Наверх

В интервью клубному каналу он рассказал о режиме в «Оренбурге» в связи со сложившейся ситуацией, сорвавшемся матче национальной команды и приостановке РПЛ.

«Все нормально. Все вроде здоровались сегодня за руку, кроме администратора. Он сказал: “Нельзя за руки здороваться”. Строю планы, что поеду в сборную и поеду домой. И буду возвращаться сюда назад в “Оренбург” уже семьей. Но получилось так, что закрыли границу, закрыто все, сборную отменили и сейчас остался без семьи. Разговаривал с администратором сборной. Он говорил, что пройдет собрание и после собрания они решат, как будет дальше. И прошло собрание, решили, что отменят сборную. А супруга уже собирала машину и хотела отправлять сюда в Оренбург. Взяла билеты через Актобе. И границу закрыли, все. Это печально. Самое плохое, что семьи нет рядом. Лучше посидеть дома, переждать 14 дней карантина. Самое главное, чтобы люди не болели. Сейчас переедем на базу, скинули расписание, что будет четыре дня выходных и будем продолжать готовиться в обычном режиме. Считаю, что правильно взять паузу, посмотреть, как будет дальше. Будет он развиваться или нет. Почаще надо просто сидеть дома, мыть почаще руки и желательно не ходить в какие-нибудь торговые центры, где много народа. Тоскливо уже, на ютубе не знаю уже, что смотреть. Я видел, что футболисты набивают туалетную бумагу, это прикольно, но не в данной ситуации. Я не буду таким заниматься, потому что это не смешно, честно», — сказал Куат.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Златан Ибрагимович начал сбор средств на борьбу с коронавирусом
РПЛ на карантине: чем занимаются российские футбольные клубы
В испанском клубе выявили 15 случаев заражения коронавирусом
Тест на коронавирус звезды НХЛ из России оказался отрицательным
Спорт на карантине: что происходит 18 марта (онлайн)
Красно-белые ангелы: неотразимые девушки из «Спартака» (фото)
Бессмертный футбол: что стоит пересмотреть, пока спорт на паузе
Нурмагомедов нашел новое место для боя с Фергюсоном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь