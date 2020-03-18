«Футболисты набивают туалетную бумагу, это не смешно». Куат — об отмене матча сборной, разлуке с семьей и режиме в «Оренбурге»

«Все нормально. Все вроде здоровались сегодня за руку, кроме администратора. Он сказал: “Нельзя за руки здороваться”. Строю планы, что поеду в сборную и поеду домой. И буду возвращаться сюда назад в “Оренбург” уже семьей. Но получилось так, что закрыли границу, закрыто все, сборную отменили и сейчас остался без семьи. Разговаривал с администратором сборной. Он говорил, что пройдет собрание и после собрания они решат, как будет дальше. И прошло собрание, решили, что отменят сборную. А супруга уже собирала машину и хотела отправлять сюда в Оренбург. Взяла билеты через Актобе. И границу закрыли, все. Это печально. Самое плохое, что семьи нет рядом. Лучше посидеть дома, переждать 14 дней карантина. Самое главное, чтобы люди не болели. Сейчас переедем на базу, скинули расписание, что будет четыре дня выходных и будем продолжать готовиться в обычном режиме. Считаю, что правильно взять паузу, посмотреть, как будет дальше. Будет он развиваться или нет. Почаще надо просто сидеть дома, мыть почаще руки и желательно не ходить в какие-нибудь торговые центры, где много народа. Тоскливо уже, на ютубе не знаю уже, что смотреть. Я видел, что футболисты набивают туалетную бумагу, это прикольно, но не в данной ситуации. Я не буду таким заниматься, потому что это не смешно, честно», — сказал Куат.