Прядкин: Трансферное окно в чемпионате России может быть расширено

Около 240 футболистов имеют истекающие контракты, у большинства из них соглашения закончатся в конце мая, у других — в период с 6 по 10 июня, нельзя забывать и об игроках, находящихся в аренде. Данная проблема коснулась многих европейских лиг, ведь трансферное окно четко регламентируется Международной федерацией футбола (ФИФА). Российский футбольный союз (РФС) поставил задачу по созданию рабочей группы, которая изучит все аспекты и вынесет коллегиальное решение, скорее всего, нас ждет расширение трансферного окна. РПЛ попросила клубы обсудить вопросы по контрактам, арендам и зарплатам со своими юристами и отправить результаты, лига все проанализирует, сформулирует единую тему и направит в РФС, после этого будем вместе решать вопрос.

Сергей Прядкин президент РПЛ