«Было ощущение, что покойника несут». Одна из самых страшных травм нашего футбола
Форвард ЦСКА тогда полтора месяца провёл в реанимации; 22 дня — без сознания.
Форвард ЦСКА тогда полтора месяца провёл в реанимации; 22 дня — без сознания.
Эзотерики приписывают сверхъестественные способности людям, родившимся 29 февраля. Верить этому или нет — дело каждого. Но история Сергея Березина идеально укладывается в канву распространённого мифа. Будучи такой вот, особенной Рыбой по знаку Зодиака (29.01.1960), он получил, пожалуй, самую жуткую травму в истории позднего советского футбола. 47 дней в реанимации, 22 дня без сознания — форвард и сам признавался, что выкарабкался с того света. Хочешь, не хочешь — поверишь в мистику.
Березин не обладал выдающимся футбольным талантом — выбиться в люди помогли исконно сибирские качества: целеустремлённость, трудолюбие, бесстрашие. Ну и без помощи свыше, наверное, не обошлось. Преодолеть путь от благовещенского «Амура» до московского «Спартака» мог только фанатично преданный своему делу и вместе с тем очень удачливый человек. Засыпая ребёнком на космодроме Свободный, Серёжа воображал себе, как
Тысячи парней из глубинки хотели бы оказаться на его месте, а он и тут поступил неординарно. Игры за дубль, чуждая позиция (был нападающим — стал крайним защитником), тоска по родному краю — всё это наслоилось и вылилось в побег из Тарасовки.
Зато в Хабаровске Березин развернулся — играл постоянно, забивал много. Там же, в СКА, срочную службу отслужил, так сказать, отдал долг Родине. Вторая попытка покорить столицу оказалась успешнее первой — может быть, потому что была предпринята в более зрелом возрасте, неполные 26 лет. Но дело не только в этом. Тренер Морозов, в отличие от коллеги Бескова, брал Березина не на абстрактную перспективу, а на сейчас, под конкретные цели и задачи. Разумеется, в основу.
Юрия Андреевича вообще отличало поразительное чутьё на талантливых ребят — чемпионские бригады «Зенита"-1984 и ЦСКА-1991 в значительной степени были собраны и сколочены им. Садырин бережно отнёсся к морозовскому кадровому и тактическому наследию и блестяще доделал то, чего не успел сделать учитель.
Крепкий, пробивной Березин сразу пришёлся ко двору в ЦСКА середины 1980-х. Его 19 голов — лучший результат по команде — существенно помогли «армейцам» выполнить генеральную цель на сезон — выиграть первую лигу. С «Гурией» из Ланчхути
«Серёжку не зря капитаном избрали, — говорит бывший “армеец” Михаил Колесников. —
Составчик у ЦСКА уже тогда был на загляденье: Татарчук, Кузнецов, Брошин, Пятницкий, Галямин, Малюков, Фокин, Деркач, Быстров, Мох, Иванаускас. Большинство из них позже пошумит в «вышке». Многие пробегут круг почёта с Кубком в «Лужниках» и возьмут последнее золото Союза. Некоторые даже выгодно устроятся за границей.
Лишь для Березина то была лебединая песня. В высшей лиге Сергей не наиграл и двух часов. Не успел. Для него «вышка» закончилась на 15-й минуте второго тура. И большой футбол — тоже…
Март 1987-го. ЦСКА — «Жальгирис». На первый взгляд, проходной матч, без особого турнирного или исторического подтекста, а на трибунах — 15 тысяч. Родной ЛФК в первом туре и близко не вместил всех соскучившихся по команде и высшей лиге «армейцев». «Олимпийский» во втором они заполнили почти наполовину (до реконструкции спорткомплекс вмещал 35 тыс. человек).
Для понимания роли Березина в том ЦСКА — выдержка из матчевой программки: «В нападении ЦСКА, после ухода на тренерскую работу Геннадия Штромбергера, используется чаще всего один футболист — Сергей Березин. При мобильных полузащитниках этого вполне достаточно».
Команды не стали томить народ занудным перекатыванием мяча в центре поля, а сразу понеслись в атаку. Уже к 12-й минуте на табло горели две единицы. Нарбековас вывел литовцев вперёд, Татарчук оперативно сравнял счёт.
Радостный гул под сводами «Олимпийского» быстро сменила тревожная тишина. Дежурное верховое единоборство, каких в любом матче бывают десятки, привело к страшным последствиям. Хотя сразу реальный масштаб беды трудно было осознать.
«Недалеко от чужой штрафной площади Сергей боролся с защитником вверху, — вспоминает вратарь ЦСКА в 1987 году Вячеслав Чанов. — Мне показалось, что в этот момент
Полузащитник Колесников со своего места увидел эпизод немного иначе. Он и заменил Березина в том матче.
«Я за воротами стоял, разминался — до сих пор этот момент перед глазами, — эмоционально рассказывает чемпион СССР 1991 года. — Это выглядело ужасно — мурашки по коже! Березин с соперником прыгают и головами бьются в воздухе —
Среди 15 тысяч зрителей находился болельщик ЦСКА Андрей Тепло. Вот как он увидел момент с трибуны:
«Мне тогда
После игры по болельщицкой тусовке даже пронёсся трагический слух: не спасли. К счастью, он оказался сильно преувеличенным.
В интервью «Спорт-экспрессу» 20-летней давности сам Березин так описывал злосчастное столкновение: «Я боролся за верховой мяч с
В госпитале имени Бурденко у нападающего диагностировали перелом основания черепа. Гарантий благополучного исхода операции никто не давал, но и не делать было нельзя. Через выдолбленное в теменной части отверстие хирурги удалили у футболиста большой кровяной сгусток. Три недели он провёл в реанимации, не приходя в сознание, на грани жизни и смерти.
«На первую тренировку после выходного дня генералы приезжали, — вспоминает Чанов. — Говорили: “Держитесь, это ваш Афган”. Пусть пафосно, но команде было важно почувствовать поддержку со стороны высших чинов».
Березин выжил, поправился — сибирская закалка сказалась. Более того, предпринял попытку вернуться в профессию!
«Сидим
Матч с «Жальгирисом» — он закончился 2:2 — так и остался для Сергея Березина вторым и последним в высшей лиге. Добро на возобновление выступлений доктора не дали. Его карьера оборвалась в 27 лет — во всех смыслах на взлёте.
«Спасибо, что живой», — философски замечает Колесников. Сложно не согласиться.
Впоследствии Березин неоднократно уходил и возвращался в систему ЦСКА тренером. Практиковал в Калининграде, Астрахани, Курске и почти родном Благовещенске. 29 февраля Сергей Иванович отметил юбилей — 60 лет (год-то високосный!). Правда, поводов для радости у него в последнее время немного.
«Здоровье в норме — работы нет, — невесело усмехнулся Березин, когда я до него дозвонился. — Седьмой год нахожусь… как это называется… в творческом отпуске. Но надежд не теряю — хотелось бы ещё потренировать. Слава богу, травма ничем о себе не напоминает. Эту чёрную страницу жизни я давно перевернул».
Олег Лысенко