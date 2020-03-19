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18:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хеведес раскритиковал отношение россиян к эпидемии коронавируса

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес раскритиковал отношение к эпидемии коронавируса в России.

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По его словам, россияне уделяют недостаточно внимания проблеме.

— В кафе много людей, метро переполнено, улицы тоже, — цитирует T-online.de Хеведеса. — В Москве и Петербургое запрещены массовые мероприятия. Я удивлен игрой в Ростове: стадион был переполнен. Это безумие.

Розыгрыш Тинькофф-чемпионата России был приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

Справка
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