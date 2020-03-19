Хеведес раскритиковал отношение россиян к эпидемии коронавируса
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес раскритиковал отношение к эпидемии коронавируса в России.
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес раскритиковал отношение к эпидемии коронавируса в России.
По его словам, россияне уделяют недостаточно внимания проблеме.
— В кафе много людей, метро переполнено, улицы тоже, — цитирует
Розыгрыш
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.