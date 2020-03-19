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20:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Михаил Боярский: Мой метод борьбы с коронавирусом — водка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости, Тарас Барабаш. Болельщик петербургского футбольного клуба «Зенит», народный артист РСФСР Михаил Боярский сказал РИА Новости, что, по его мнению, действенным способом профилактики коронавируса является потребление водки.

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Источник: Спорт РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.

«Для меня ничего не изменилось, я никакой паники из-за коронавируса не вижу. Крупы полно, или вы только гречку едите? Есть другие крупы. Почему все покупают туалетную бумагу и гречку? Наверное, потому что у них понос. Вот я не отношусь к любителям гречки, я её не ем. Люблю манную кашу, овсяную, рисовую, а с гречкой у меня проблемы, я её не ем вообще», — сказал Боярский по телефону.

«Мой метод борьбы с коронавирусом — это старинный русский способ. Я пью водку. Думаю, когда нет футбола, пускай болельщики учатся играть в шахматы. Можно в карты дома играть очень удачно. У тех, у кого есть чувство юмора, тот найдет себе занятие», — отметил Боярский.

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