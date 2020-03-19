Михаил Боярский: Мой метод борьбы с коронавирусом — водка

«Для меня ничего не изменилось, я никакой паники из-за коронавируса не вижу. Крупы полно, или вы только гречку едите? Есть другие крупы. Почему все покупают туалетную бумагу и гречку? Наверное, потому что у них понос. Вот я не отношусь к любителям гречки, я её не ем. Люблю манную кашу, овсяную, рисовую, а с гречкой у меня проблемы, я её не ем вообще», — сказал Боярский по телефону.