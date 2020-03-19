Сергей Семак: «Зенит» за доигровку чемпионата

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Когда я набрал Семаку в первый раз, Сергей Богданович попросил перезвонить через пять минут: «Сейчас прощаюсь с людьми и буду в вашем распоряжении». Это подсказало первый вопрос:

— Вы иногда все-таки покидаете квартиру? Не страшно такое в нынешней ситуации?

— Выхожу на улицу только по необходимости. Если с кем-то нужно встретиться, то надеваю маску. Ограничиваю контакты. Все игроки тоже находятся на домашнем режиме. Но дойти до магазина или аптеки им, конечно, можно. От этого никуда не деться. В какой-то из последних дней вообще не покидал жилье. А вот сегодня пришлось на часик отъехать.

— У вас большая многодетная семья. Испытываете дополнительное волнение в связи с пандемией?

— СМИ постоянно рассказывают о коронавирусе. Ажиотаж вокруг этой темы огромный. Но мы не паникуем. Переживаем за всех людей — особенно за тех, которые в большей степени могут быть подвержены каким-то осложнениям. Стараемся делать от себя все зависящее, чтобы обезопасить окружающих, родных и близких.

— Дети и супруга не выходят из дома?

— Если нет серьезной необходимости, дети, естественно, сидят дома. Супруга за последние дни лишь раз его покидала. В целом, пытаемся соблюдать все правила и быть осторожными.

— В ЦСКА и «Спартаке» введен запрет на выезд футболистов из Москвы и области. В «Зените» есть что-то подобное?

— Да. Нельзя покидать Санкт-Петербург или Ленинградскую область — в зависимости от того, кто где живет.

— Как долго продлится режим самоизоляции?

— Ждем его окончания. Сегодня повели в команде тестирование на коронавирус — ни у кого инфекция не выявлена. Так что теперь будем стараться нагружать ребят работой в индивидуальном порядке, чтобы никто не растерял форму. У кого-то дома есть беговые дорожки и велотренажеры. Возможно, в дальнейшем станем организовывать персональные занятия на базе. Кто-то приехал, потренировался в полном одиночестве — и домой.

— А когда намерены возобновить полноценные тренировки?

— Все будет зависеть от ситуации. Пока до 7 апреля так трудимся. Но если положение ухудшится, примем другое решение.

— Владелец «Спартака» Леонид Федун на днях предложил завершить этот чемпионат и подвести итоги, сказал, что «Зенит» — чемпион. Вы — за?

— Пока сохраняется теоретическая возможность довести турнир РПЛ до конца, будем верить в лучшее. Мы за доигровку.

— Не хотите, чтобы чемпионство «Зенита» по итогам только 22 туров, считали неполноценным?

— Дело не в том, полноценное или неполноценное. Здесь на первый план выходит элементарная справедливость. Нужно использовать все шансы, чтобы провести все матчи. Когда поймем, что не получится завершить сезон, тогда и надо рассматривать другие варианты.

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— По вашим ощущениям, чемпионат доиграем?

— С переносом Евро на 2021 год появилось время летом. Надеюсь, доиграем.

— Известно, что ваш брат — иеромонах. В связи с паузой в чемпионате чаще стали общаться?

— Нет. Как общались, так и общаемся.

— Брат дает вам советы, как относиться ко всей этой ситуации?

— Не только он, но и любой человек скажет, что нужно воспринимать происходящее с пониманием. Паники, естественно, никакой нет. И быть не должно. Нужно уважать друг друга.

— Это — испытание, которое ниспослано человечеству, некая проверка всех нас на прочность?