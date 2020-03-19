Сергей Семак: «Зенит» за доигровку чемпионата
Разговор на актуальные темы с главным тренером
Разговор на актуальные темы с главным тренером
Когда я набрал Семаку в первый раз, Сергей Богданович попросил перезвонить через пять минут: «Сейчас прощаюсь с людьми и буду в вашем распоряжении». Это подсказало первый вопрос:
— Вы иногда
— Выхожу на улицу только по необходимости. Если с
— У вас большая многодетная семья. Испытываете дополнительное волнение в связи с пандемией?
— СМИ постоянно рассказывают о коронавирусе. Ажиотаж вокруг этой темы огромный. Но мы не паникуем. Переживаем за всех людей — особенно за тех, которые в большей степени могут быть подвержены
— Дети и супруга не выходят из дома?
— Если нет серьезной необходимости, дети, естественно, сидят дома. Супруга за последние дни лишь раз его покидала. В целом, пытаемся соблюдать все правила и быть осторожными.
— В ЦСКА и «Спартаке» введен запрет на выезд футболистов из Москвы и области. В «Зените» есть
— Да. Нельзя покидать
— Как долго продлится режим самоизоляции?
— Ждем его окончания. Сегодня повели в команде тестирование на коронавирус — ни у кого инфекция не выявлена. Так что теперь будем стараться нагружать ребят работой в индивидуальном порядке, чтобы никто не растерял форму. У
— А когда намерены возобновить полноценные тренировки?
— Все будет зависеть от ситуации. Пока до 7 апреля так трудимся. Но если положение ухудшится, примем другое решение.
— Владелец «Спартака» Леонид Федун на днях предложил завершить этот чемпионат и подвести итоги, сказал, что «Зенит» — чемпион. Вы — за?
— Пока сохраняется теоретическая возможность довести турнир РПЛ до конца, будем верить в лучшее. Мы за доигровку.
— Не хотите, чтобы чемпионство «Зенита» по итогам только 22 туров, считали неполноценным?
— Дело не в том, полноценное или неполноценное. Здесь на первый план выходит элементарная справедливость. Нужно использовать все шансы, чтобы провести все матчи. Когда поймем, что не получится завершить сезон, тогда и надо рассматривать другие варианты.
— По вашим ощущениям, чемпионат доиграем?
— С переносом Евро на 2021 год появилось время летом. Надеюсь, доиграем.
— Известно, что ваш брат — иеромонах. В связи с паузой в чемпионате чаще стали общаться?
— Нет. Как общались, так и общаемся.
— Брат дает вам советы, как относиться ко всей этой ситуации?
— Не только он, но и любой человек скажет, что нужно воспринимать происходящее с пониманием. Паники, естественно, никакой нет. И быть не должно. Нужно уважать друг друга.
— Это — испытание, которое ниспослано человечеству, некая проверка всех нас на прочность?
— Я бы не стал привязывать пандемию к проверке нас на прочность. Есть гораздо более худшие ситуации — например, другие болезни уносят не меньше жизней. Так что все относительно. Наша жизнь — сама по себе испытание.