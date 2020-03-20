Игроков юношеской команды «Рубина» поместили под домашний карантин

«После матча Юношеской футбольной лиги 11 марта наша команда летела из Москвы в Казань. Позже в клуб обратились из Республиканской инфекционной больницы, куда был доставлен гражданин Франции — первый зараженный коронавирусом в Татарстане, который летел одним рейсом с юношеской командой. В связи с этим у наших игроков и тренеров взяли анализы для тестов и попросили находиться дома на карантине. Ждем результаты теста», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Рубина».

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«Естественно, нахождение в одном самолете с зараженным не означает, что другие пассажиры тоже заражены вирусом», — отметили в казанском клубе.

При этом в пресс-службе «Рубина» отметили, что игроки команды ЮФЛ не контактировали с футболистами и тренерским штабом основной команды, которая выступает в Тинькофф — Российской премьер-лиге.

19 марта стало известно, что анализы для теста на коронавирус сдал французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет. Игрок почувствовал себя плохо по возвращении из Франции и был немедленно изолирован, не контактировав с другими игроками.