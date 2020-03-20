«Урал» будет выполнять контрактные обязательства перед футболистами в рублях

В связи с коронавирусом курсы доллара и евро претерпели серьезные изменения относительно рубля. В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры. Такая мера была введена для поддержки предприятий в связи с экономическими сложностями из-за пандемии нового коронавируса.
«У нас сейчас нет матчей, и зарабатывать стало намного сложнее. Думаю, что это действительно разумный шаг — освободить от налогов до мая спортивные клубы. Нам станет немного легче», — отметил президент «Урала».
В четверг из-за потери денег швейцарский «Сьон» расторг контракт с бывшим нападающим ЦСКА Сейду Думбия. «Давайте немного подождем. Я думаю, что скоро может все успокоиться. У нас все контракты в рублях, и мы будем выполнять свои обязательства в рублях», — сказал Иванов.
Из-за пандемии коронавируса Российская премьер-лига (РПЛ) будет находиться на паузе как минимум до 10 апреля. После 22 туров «Урал» набрал 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.