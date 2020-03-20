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13:26 (мск), источник: ТАСС

«Урал» будет выполнять контрактные обязательства перед футболистами в рублях

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» будет исполнять все контрактные обязательства перед футболистами в рублях, не устанавливая фиксированный курс. Об этом ТАСС рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

В связи с коронавирусом курсы доллара и евро претерпели серьезные изменения относительно рубля. В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры. Такая мера была введена для поддержки предприятий в связи с экономическими сложностями из-за пандемии нового коронавируса.

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«У нас сейчас нет матчей, и зарабатывать стало намного сложнее. Думаю, что это действительно разумный шаг — освободить от налогов до мая спортивные клубы. Нам станет немного легче», — отметил президент «Урала».

В четверг из-за потери денег швейцарский «Сьон» расторг контракт с бывшим нападающим ЦСКА Сейду Думбия. «Давайте немного подождем. Я думаю, что скоро может все успокоиться. У нас все контракты в рублях, и мы будем выполнять свои обязательства в рублях», — сказал Иванов.

Из-за пандемии коронавируса Российская премьер-лига (РПЛ) будет находиться на паузе как минимум до 10 апреля. После 22 туров «Урал» набрал 25 очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

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