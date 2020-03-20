ФК «Тамбов» может сократить на треть зарплату игроков от прописанной в контрактах

Розыгрыш чемпионата приостановлен с 17 марта по 10 апреля. На данный момент команды сыграли 22 из 30 запланированных туров. «Тамбов», для которого этот сезон является дебютным в премьер-лиге, занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отрыв от зоны прямого вылета в первенство Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) составляет три очка.

«Валютных контрактов у нас нет, мы скромные ребята, — сказала Коновалова. — Сейчас в лиге идет обсуждение, что с этим делать, что делать с контрактами, которые истекают после планировавшегося завершения чемпионата. Будем пересматривать их как минимум до конца чемпионата».

«Трудовым кодексом в таких ситуациях предусмотрено сокращение заработной платы до двух третей. Будет больше или меньше — будем разговаривать с футболистами и подписывать соглашения. Пока это обсуждается, такой сценарий возможен. У нас бюджетное финансирование и не играть чемпионат, при этом платя зарплату, всем понятно, что это трудно», — добавила гендиректор «Тамбова».