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13:28 (мск), источник: ТАСС

ФК «Тамбов» может сократить на треть зарплату игроков от прописанной в контрактах

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба «Тамбов» рассматривает возможность сокращения заработной платы игроков до двух третей от прописанной в соглашениях на период приостановки Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор тамбовчан Ольга Коновалова.

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Розыгрыш чемпионата приостановлен с 17 марта по 10 апреля. На данный момент команды сыграли 22 из 30 запланированных туров. «Тамбов», для которого этот сезон является дебютным в премьер-лиге, занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отрыв от зоны прямого вылета в первенство Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) составляет три очка.

«Валютных контрактов у нас нет, мы скромные ребята, — сказала Коновалова. — Сейчас в лиге идет обсуждение, что с этим делать, что делать с контрактами, которые истекают после планировавшегося завершения чемпионата. Будем пересматривать их как минимум до конца чемпионата».

«Трудовым кодексом в таких ситуациях предусмотрено сокращение заработной платы до двух третей. Будет больше или меньше — будем разговаривать с футболистами и подписывать соглашения. Пока это обсуждается, такой сценарий возможен. У нас бюджетное финансирование и не играть чемпионат, при этом платя зарплату, всем понятно, что это трудно», — добавила гендиректор «Тамбова».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.

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