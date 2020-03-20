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13:34 (мск), источник: ТАСС

ФК «Тамбов» обсудит со «Спартаком» условия аренды базы в Тарасовке

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба «Тамбов» намерено обсудить со «Спартаком» условия аренды тренировочной базы в подмосковной Тарасовке. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор тамбовчан Ольга Коновалова.

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Источник: РИА "Новости"

В середине февраля «Тамбов» договорился со «Спартаком» об аренде базы. Планировалось, что команда будет там готовиться ко всем играм чемпионата России, а принимать соперников в Нижнем Новогороде на одноименном стадионе, на котором проходили матчи чемпионата мира 2018 года. Розыгрыш Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен с 17 марта по 10 апреля, на данный момент команды сыграли 22 из 30 запланированных туров.

«Мы еще не обсуждали этот вопрос, но, думаю, что он будет решен, — сказала Коновалова. — Наши юристы сейчас этим занимаются. В любом случае мы должны дождаться 23 марта и решения главного тренера. Тогда будем принимать решение о том, что будет с базой, тренировочными полями».

Также гендиректор «Тамбова» положительно оценила решение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который 20 марта поручил обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в сфере спорта и культуры. Такая мера вводится для поддержки предприятий в связи с экономическими сложностями из-за пандемии нового коронавируса.

«Как только у нас будет текст этого документа, посмотрим, что им предусмотрено. Но, конечно же, мы положительно отреагировали на это, ведь чемпионат и деятельность клуба приостановлены, футболисты распущены, пока до 23 марта. Послабление налоговой нагрузки — это большой плюс. Дальше посмотрим, что будет, если [тренер] примет решение тренироваться, значит, будем собирать команду, пока решения нет», — отметила она.

«Тамбов», для которого этот сезон является дебютным в премьер-лиге, занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отрыв от зоны прямого вылета в первенство Олимп.

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