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14:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион мира по футболу побоялся покидать Россию

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами заявил, что боится возвращаться на родину во время карантина из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит RMC.

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Источник: РИА "Новости"

«Опасаюсь, что не смогу вернуться в Россию и продолжить играть в футбол. Я очень тоскую по родным, но придется набраться терпения и ждать развития ситуации», — сказал 34-летний чемпион мира в составе сборной Франции. На данный момент футболист находится в Сочи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рами также поделился мнением, что пауза в Российской премьер-лиге (РПЛ) продлится дольше, чем было объявлено. Футбольные соревнования приостановлены до 10 апреля по постановлению Российского футбольного союза.

Француз перешел в «Сочи» 21 февраля. На момент трансфера сочинцы замыкали турнирную таблицу РПЛ.

Рами одержал победу на мундиале 2018 года в составе сборной Франции. При этом он не провел за команду ни одного матча на турнире. На клубном уровне защитник известен по выступлениям за «Лилль», «Валенсию», «Севилью» и «Милан».

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