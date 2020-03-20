Чемпион мира по футболу побоялся покидать Россию
Французский защитник «Сочи» Адиль Рами заявил, что боится возвращаться на родину во время карантина
Французский защитник «Сочи» Адиль Рами заявил, что боится возвращаться на родину во время карантина
«Опасаюсь, что не смогу вернуться в Россию и продолжить играть в футбол. Я очень тоскую по родным, но придется набраться терпения и ждать развития ситуации», — сказал 34-летний чемпион мира в составе сборной Франции. На данный момент футболист находится в Сочи.
Рами также поделился мнением, что пауза в Российской
Француз перешел в «Сочи» 21 февраля. На момент трансфера сочинцы замыкали турнирную таблицу РПЛ.
Рами одержал победу на мундиале 2018 года в составе сборной Франции. При этом он не провел за команду ни одного матча на турнире. На клубном уровне защитник известен по выступлениям за «Лилль», «Валенсию», «Севилью» и «Милан».